Wielka zmiana dla przedsiębiorców. Ryczałt będzie trudniej dostępny

RMF24

Od 2027 roku przedsiębiorcy mogą mieć znacznie trudniejszy dostęp do ryczałtu. Nowelizacja ustawy o PIT, przyjęta przez Radę Ministrów, wprowadza zmiany, które dotkną nawet 3,5 miliona podatników. Kogo obejmą nowe przepisy i kto straci prawo do ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania wśród polskich przedsiębiorców. Prosty, przewidywalny i często korzystny – tak do tej pory oceniali go podatnicy. Jednak już od 2027 roku sytuacja może się diametralnie zmienić. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o PIT, której projekt rząd przyjął pod koniec września.

Ile naprawdę zarabiają Polacy? Są najnowsze dane GUS Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Mediana miesięcznych zarobków brutto w kwietniu 2026 roku wyniosła 7695 zł, co oznacza, że połowa pracujących zarabia mniej, a połowa więcej. Różnice w płacach są…

Nowe zasady – kto straci prawo do ryczałtu?

Według projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu, ryczałt nie będzie już tak łatwo dostępny jak dotychczas. Zmiany mają objąć przede wszystkim przedsiębiorców przekraczających określone progi przychodów, a także tych prowadzących działalność w wybranych branżach.

Najważniejszą zmianą jest obniżenie limitu przychodów, który do tej pory wynosił 2 mln euro. Projekt zakłada limit na poziomie 250 tys. euro.

Szczegółowe kryteria mają zostać doprecyzowane w rozporządzeniach wykonawczych, ale już teraz wiadomo, że nawet 3,5 miliona podatników może zostać zmuszonych do przejścia na inną formę opodatkowania.

Kogo dotkną zmiany?

Najbardziej narażeni na utratę prawa do ryczałtu są przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach dynamicznie rozwijali swoje firmy i zwiększali obroty. Eksperci ostrzegają, że zmiany mogą uderzyć przede wszystkim w małe i średnie firmy, które do tej pory korzystały z ryczałtu.

Nowelizacja ustawy o PIT to dopiero początek zmian. Rząd zapowiada dalsze prace nad uszczelnianiem systemu podatkowego i walką z nadużyciami.

Projekt został przyjęty pod koniec września, ale nie oznacza to, że nowe przepisy już zaczynają obowiązywać. Nad projektem będzie debatował teraz Sejm, a potem zostanie on przekazany do Senatu. Jeśli uzyska aprobatę posłów, zostanie przekazany do podpisu prezydentowi.