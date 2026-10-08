Ile naprawdę zarabiają Polacy? Są najnowsze dane GUS

RMF24

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Mediana miesięcznych zarobków brutto w kwietniu 2026 roku wyniosła 7695 zł, co oznacza, że połowa pracujących zarabia mniej, a połowa więcej. Różnice w płacach są jednak ogromne – zarówno pod względem płci, jak i branży czy wielkości firmy.

Według najnowszych danych GUS, mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 roku wyniosła 7695 zł brutto. To o 20,3 proc. mniej niż przeciętne wynagrodzenie, które sięgnęło 9651,59 zł. W ciągu roku mediana wzrosła o 6 proc., a w porównaniu z marcem – o 2,2 proc. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie było o 0,5 proc. niższe niż miesiąc wcześniej, ale o 5,5 proc. wyższe niż w kwietniu 2025 roku.

Różnice płacowe między kobietami a mężczyznami

Dane GUS pokazują wyraźne dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wyniosła 7877,52 zł, czyli 102,4 proc. wartości ogółem. Kobiety zarabiały średnio 7545,48 zł, co stanowi 98,1 proc. mediany ogółem. Największe różnice widoczne są wśród najlepiej zarabiających – 10 proc. najlepiej opłacanych mężczyzn otrzymywało co najmniej 15 820 zł, podczas gdy wśród kobiet próg ten wyniósł 14 144,02 zł.

Największą nominalną różnicę odnotowano w dziewiątym decylu – wyniosła ona 1675,98 zł na korzyść mężczyzn. Wyjątkiem był drugi decyl, gdzie kobiety zarabiały więcej od mężczyzn o 263,71 zł.

Wielkość firmy ma znaczenie

Na wysokość wynagrodzeń wpływa także wielkość przedsiębiorstwa. Najwyższą medianę odnotowano w firmach zatrudniających co najmniej 1000 osób – wyniosła ona 9098,87 zł, czyli 118,2 proc. wartości mediany dla całej gospodarki. Najniższe zarobki występują w najmniejszych podmiotach, zatrudniających do 9 osób – tam mediana wyniosła 4806 zł, co odpowiada płacy minimalnej i stanowi 62,5 proc. mediany ogółem.

Przeciętne wynagrodzenie w najmniejszych firmach wyniosło 6324,06 zł, a w największych – aż 11 457,32 zł.

Branże z najwyższymi i najniższymi zarobkami

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w sekcji K, obejmującej działalność telekomunikacyjną, programowanie komputerowe, doradztwo oraz usługi informacyjne – aż 13 007,75 zł.

Pod względem przeciętnego wynagrodzenia liderem jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie średnia pensja wyniosła 17 202,48 zł.