Dożywotni dodatek do emerytury. Tylko dla pracowników dwóch zawodów

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Dodatkowe 288 zł miesięcznie do emerytury? To możliwe, ale tylko dla wybranych seniorów. Świadczenie ratownicze, wypłacane do końca życia, przysługuje przedstawicielom dwóch zawodów. Sprawdź, kto może otrzymać ten wyjątkowy dodatek i jakie warunki trzeba spełnić.

Świadczenie ratownicze to specjalny dodatek do emerytury, który od grudnia 2021 roku przysługuje wyłącznie emerytowanym ratownikom górskim oraz strażakom ochotnikom.

Wysokość świadczenia wynosi obecnie 288 zł miesięcznie i jest wypłacana dożywotnio, niezależnie od wysokości emerytury czy innych dodatków.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim, uprawnieni są wyłącznie byli ratownicy górscy oraz strażacy ochotnicy.

Wymagany jest odpowiedni staż pracy: mężczyźni muszą wykazać się co najmniej 25-letnim stażem w akcjach ratowniczych, a kobiety – 20-letnim.

Dodatkowo, konieczny jest czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Udział ten należy potwierdzić na piśmie, które musi być podpisane przez trzech sygnatariuszy. Jedna z tych osób powinna mieć doświadczenie w pracy na stanowisku publicznym lub w urzędzie administracji samorządowej, a jej okres zatrudnienia musi częściowo pokrywać się z czasem aktywności ratowniczej wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Osoby spełniające powyższe warunki powinny złożyć wniosek u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pieniądze trafiają do uprawnionych do 15. dnia każdego miesiąca. W październiku 2026 roku będzie to czwartek.