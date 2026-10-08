RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Dożywotni dodatek do emerytury. Tylko dla pracowników dwóch zawodów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (08:24)

Dodatkowe 288 zł miesięcznie do emerytury? To możliwe, ale tylko dla wybranych seniorów. Świadczenie ratownicze, wypłacane do końca życia, przysługuje przedstawicielom dwóch zawodów. Sprawdź, kto może otrzymać ten wyjątkowy dodatek i jakie warunki trzeba spełnić.

Dożywotni dodatek do emerytury. Tylko dla pracowników dwóch zawodów
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Świadczenie ratownicze wynosi 288 zł miesięcznie.
  • Przysługuje dożywotnio emerytowanym ratownikom górskim oraz strażakom ochotnikom.
  • Aby otrzymać świadczenie trzeba spełnić określone warunki. Jakie?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Świadczenie ratownicze to specjalny dodatek do emerytury, który od grudnia 2021 roku przysługuje wyłącznie emerytowanym ratownikom górskim oraz strażakom ochotnikom. 

Wysokość świadczenia wynosi obecnie 288 zł miesięcznie i jest wypłacana dożywotnio, niezależnie od wysokości emerytury czy innych dodatków.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim, uprawnieni są wyłącznie byli ratownicy górscy oraz strażacy ochotnicy. 

Wymagany jest odpowiedni staż pracy: mężczyźni muszą wykazać się co najmniej 25-letnim stażem w akcjach ratowniczych, a kobiety – 20-letnim.

Dodatkowo, konieczny jest czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Udział ten należy potwierdzić na piśmie, które musi być podpisane przez trzech sygnatariuszy. Jedna z tych osób powinna mieć doświadczenie w pracy na stanowisku publicznym lub w urzędzie administracji samorządowej, a jej okres zatrudnienia musi częściowo pokrywać się z czasem aktywności ratowniczej wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Osoby spełniające powyższe warunki powinny złożyć wniosek u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Pieniądze trafiają do uprawnionych do 15. dnia każdego miesiąca. W październiku 2026 roku będzie to czwartek.


Źródło: RMF24
Tagi: emerytury
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: