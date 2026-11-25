RMF24

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W sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej ankieterzy pytali respondentów, co uważają za największy luksus w dzisiejszej Polsce. Okazuje się, że wśród najchętniej wybieranych odpowiedzi nie przodowały dobra materialne, takie jak sportowy samochód czy duży dom. O czym świadczą wyniki badania?

Co oznacza luksus dla Polaków?

Każda z pytanych osób miała możliwość wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi. Według autorów badania wyniki pokazują, że „współcześni Polacy utożsamiają luksus przede wszystkim z wartościami niematerialnymi, takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, spokój oraz czas dla najbliższych”.

65 proc. badanych za luksus uznało bowiem zdrowie własne i najbliższych, dla 43 proc. respondentów jest to spokój na co dzień, a więc życie bez pośpiechu, a dla 42 proc. – poczucie bezpieczeństwa.

34 proc. ankietowanych luksusem nazwało wystarczającą ilość czasu dla siebie i bliskich. Na piątym miejscu (22 proc.) znalazło się podróżowanie i poznawanie świata. 18 proc. wskazało posiadanie dużego domu lub mieszkania, a 15 proc. – dużych oszczędności i majątku.

Osoby utożsamiające luksus z markową odzieżą, biżuterią czy zegarkami, udziałem w ekskluzywnych imprezach i wydarzeniach, a także z korzystaniem z zabiegów medycyny estetycznej stanowiły po 2 proc. badanych.

Według CBOS wyniki pokazują m.in. brak poczucia pewności wobec niewydolności systemu ochrony zdrowia oraz większą świadomość i dbałość o dobrostan psychiczny.

Świadczą również o zmianach wzorców zagospodarowania czasu wolnego, zacieraniu się różnic pomiędzy byciem realnym i wirtualnym – wskazali autorzy badania.

Różnice na tle płci, wieku czy pochodzenia

Z badania wynika również, że zdrowie jako luksus częściej postrzegają kobiety (70 proc.) niż mężczyźni (60 proc.), osoby powyżej 65. roku życia (75 proc.), ankietowani z wykształceniem podstawowym (76 proc.), rolnicy (84 proc.) i respondenci uzyskujący najniższe dochody per capita (77 proc.). Rzadziej takiej odpowiedzi udzielali mieszkańcy miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców (53 proc. i 58 proc. w zależności od kategorii).

Spokój najbardziej cenią osoby od 55 do 64 lat (55 proc.), a najrzadziej młodzi respondenci w wieku 18-24 lata (23 proc.).

Uczestnicy badania, którzy mają 35-44 lata, częściej niż inni utożsamiają luksus z wystarczającą ilością czasu dla siebie i bliskich (43 proc.), a osoby powyżej 65. roku życia są tego zdania zdecydowanie rzadziej (21 proc.). Wystarczająca ilość czasu jest uważana za luksus także przez badanych z wyższym wykształceniem (43 proc.), kadrę kierowniczą (46 proc.) oraz średni personel i techników (45 proc.).

Najmłodsi respondenci i osoby o poglądach lewicowych częściej niż przeciętnie za luksus uważają podróżowanie i poznawanie świata (odpowiednio 42 proc. i 32 proc.). Zdecydowanie rzadziej z taką definicją luksusu zgadzają się osoby o poglądach prawicowych (15 proc.) oraz respondenci źle oceniający swoje warunki materialne (8 proc.).

Ze stwierdzeniem, że luksusem jest posiadanie dużego domu lub mieszkania, częściej zgadzają się młodsi respondenci, mający 18-34 lata (26 proc. i 28 proc. – zależnie od kategorii), osoby bezrobotne (33 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. mieszkańców, ale nieprzekraczających pół miliona (33 proc.), a także raczej mężczyźni (21 proc.) niż kobiety (14 proc.).

Mężczyźni częściej utożsamiają luksus z posiadaniem dużych oszczędności i majątku (19 proc. wobec 10 proc. wśród kobiet) oraz z posiadaniem dobrego samochodu (11 proc. wobec 6 proc.).

Badanie zrealizowano od 1 do 11 października na próbie liczącej 1028 osób, w tym 60,7 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI.