RMF24

Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto. To o 144 zł więcej niż w roku poprzednim, kiedy płaca minimalna wynosiła 4806 zł brutto. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa – od nowego roku będzie to 32,30 zł brutto za godzinę pracy (w 2026 roku było to 31,40 zł). Oznacza to wzrost o 3 procent.

Pracownik otrzymujący najniższą krajową w 2027 roku może liczyć na wypłatę w wysokości 3703,93 zł netto. To o 98,08 zł więcej niż w roku 2026. Warto jednak pamiętać, że wyliczenie nie uwzględnia uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), które mogą dodatkowo obniżyć kwotę netto.

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Ostateczna kwota zależy jednak od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. W styczniu 2027 roku będzie to 152 godziny, zatem stawka za godzinę wyniesie 24,37 zł.

Co wlicza się do płacy minimalnej?

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia można zaliczyć do płacy minimalnej. Przy jej ustalaniu nie uwzględnia się m.in. nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej lub rentowej, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku za pracę w nocy, dodatku za staż pracy oraz dodatku za szczególne warunki pracy.

Jak rosła płaca minimalna w ostatnich latach?

W ciągu ostatnich 11 lat płaca minimalna wzrosła aż o 3056 zł – z 1750 zł w 2015 roku do 4806 zł w 2026 roku. Największe podwyżki przypadły na lata 2023 i 2024, kiedy to – ze względu na wysoką inflację – minimalne wynagrodzenie podnoszono aż dwa razy w roku.

W 2023 roku płaca minimalna wzrosła najpierw do 3490 zł, a następnie do 3600 zł. W 2024 roku było to odpowiednio 4242 zł i 4300 zł. W 2025 roku najniższa krajowa wynosiła 4666 zł, a w 2026 roku wzrosła do 4806 zł brutto, czyli około 3605 zł na rękę.