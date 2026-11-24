RMF24

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Nowy nabór w programie „Mikroretencja” ma ruszyć w styczniu 2027 r. Donosi o tym Portal Samorządowy. Co istotne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozszerzyć wsparcie również na właścicieli domów w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej.

Do tej pory osoby mieszkające w takich budynkach były wyłączone z programu. Decyzja spotkała się z krytyką właścicieli nieruchomości, którzy wskazywali na nierówne traktowanie. NFOŚiGW zdecydował więc o zmianie zasad.

Fundusz poinformował, że 16 października 2026 roku zatwierdził dokumentację naboru dotyczącego projektów grantowych dla właścicieli jednorodzinnych domów w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej.

Najpierw ocena wniosków funduszy wojewódzkich

Nabór skierowany do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej trwał od 19 do 30 października 2026 roku. Teraz trwa ocena merytoryczna zgłoszonych wniosków.

Po jej zakończeniu oraz po podpisaniu umów o dofinansowanie, WFOŚiGW będą mogły rozpocząć własne nabory dla mieszkańców. Według obecnych planów ma to nastąpić w styczniu 2027 roku.

Na co można dostać pieniądze?

W ramach programu „Mikroretencja” można otrzymać maksymalnie 8 tys. zł. Dotacja może pokryć do 90 proc. kosztów inwestycji.

Wsparcie dotyczy rozwiązań pozwalających zatrzymywać i wykorzystywać wodę opadową, m.in.:

systemów zbierających deszczówkę z utwardzonych powierzchni;

zbiorników do jej magazynowania;

urządzeń umożliwiających rozsączanie wody w gruncie, takich jak studnie chłonne czy skrzynki rozsączające;

instalacji służących do wykorzystania zgromadzonej deszczówki.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie takich instalacji.

Program ma formę refundacji. Oznacza to, że wsparcie będzie dotyczyć wyłącznie inwestycji już zakończonych, jeśli wydatki zostały poniesione nie wcześniej niż 1 lipca 2024 roku.