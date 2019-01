​Gdańsk szykuje się do ostatniego pożegnania swojego wieloletniego prezydenta Pawła Adamowicza. O godz. 15 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta z udziałem radnych Gdańska pełniących mandat o 1990 roku. O godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności, przez dobę wystawiona będzie trumna z ciałem Pawła Adamowicza. To czas dla mieszkańców, którzy chcą oddać hołd prezydentowi.

Paweł Adamowicz miał 53 lata. / Adam Warżawa / PAP

Samo Europejskie Centrum Solidarności, od godz. 14 do godz. 17, będzie niedostępne dla odwiedzających. O godz. 17 trumna z ciałem Pawła Adamowicza zostanie wprowadzona do ogrodu zimowego. Od tej pory przez całą dobę budynek będzie otwarty.

Wejść będzie można do niego głównym wejściem, od strony ulicy Doki, wyjść jedynie przez drzwi od strony ulicy Nowomiejskiej - urzędnicy piszą dosłownie o ruchu jednokierunkowym w tym budynku, to ważna informacja organizacyjna.

Do środka nie można wnosić zniczy, miasto apeluje, by do ECS przyjeżdżać komunikacją publiczną, a parking pod budynkiem będzie niedostępny.

Przez całą dobę, dwuosobowe warty honorowe przy prezydencie pełnić będą harcerze, straż miejska, strażacy i przedstawiciele wojska.

Jutro o 17 w kierunku Bazyliki Mariackiej ruszy kondukt żałobny. Przejdzie ulicami Doki, Łagiewniki, Stolarską, Podwalem Staromiejskim, Pańską, Węglarską i Piwną.

Główne uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza rozpoczną się w sobotę, w samo południe. Prezydent Gdańska pochowany zostanie w Bazylice Mariackiej.