Lipiec to miesiąc, kiedy na polskich straganach królują świeże warzywa i owoce prosto z pola. Jednak jak pokazują najnowsze dane z aplikacji PanParagon, za pełen koszyk sezonowych pyszności w 2025 roku zapłacimy więcej niż w poprzednich sezonach. Które produkty podrożały, a które potaniały? Sprawdzamy szczegółowo, jak zmieniały się ceny letnich warzyw i owoców na przestrzeni ostatnich lat.

W 2025 roku sezonowy koszyk warzyw i owoców w Polsce jest średnio o 5,9% droższy niż rok wcześniej i o 8,4% droższy niż w 2023 roku.

Największe podwyżki dotknęły fasolkę szparagową, rzodkiewki i bób - ceny tych produktów wzrosły nawet o ponad 30% w ciągu dwóch lat.

Niektóre produkty, jak młode ziemniaki, młoda marchew i kalafior, staniały znacząco, nawet o ponad 25% w ostatnich dwóch latach.

Chcesz dowiedzieć się, co jeszcze wpływa na ceny i które produkty najbardziej odczują Polacy podczas zakupów? Sprawdź pełny artykuł!

Sezon na młode ziemniaki, marchew, rzodkiewki, koper czy czereśnie trwa w najlepsze. Polacy masowo ruszają na targowiska, by cieszyć się smakiem świeżych, krajowych warzyw i owoców. Jednak w tym roku za sezonowy koszyk trzeba zapłacić wyraźnie więcej. Z czego to wynika i jak duże są te różnice?

Ile płacimy za sezonowe produkty? Analiza cen z trzech lat

Z danych PanParagon wynika, że w 2025 roku za koszyk sezonowych produktów zapłacimy średnio o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem, a aż o 8,4 proc. więcej niż w 2023 roku. Choć niektóre warzywa i owoce potaniały, to jednak przeważają produkty, których ceny poszybowały w górę.

Największe wzrosty cen dotyczą fasolki szparagowej, rzodkiewek i bobu. Mediana ceny za kilogram fasolki szparagowej wynosi obecnie 24,99 zł - to aż 25 proc. więcej niż rok temu i ponad 31 proc. więcej niż dwa lata temu. Rzodkiewki podrożały z 2,29 zł za pęczek w 2023 roku do 2,99 zł w 2025 roku - wzrost o ponad 30 proc. w ciągu dwóch lat i o 20 proc. w porównaniu do ubiegłego sezonu.

Bób to przykład dynamicznych zmian. W czerwcu 2023 r. jego mediana wynosiła 14,99 zł za 500 g, w 2024 r. spadła do 11,99 zł, co oznaczało wyraźny spadek o 20 proc. Jednak w sezonie 2025 cena ponownie wzrosła do poziomu 13,99 zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Mimo to bób wciąż jest nieco tańszy niż dwa lata temu.

Spokojne ceny i wyraźne spadki - nie wszystko drożeje

Nie wszystkie produkty podążyły za trendem podwyżek. Największy spadek cen odnotowano w przypadku młodych ziemniaków - z 3,99 zł/kg w 2023 roku do 2,49 zł w 2025 roku, co oznacza spadek o ponad 37 proc. Wyraźnie potaniała również młoda marchew - z 6,99 zł do 4,99 zł w ciągu dwóch lat, czyli o prawie 29 proc. Taniał także kalafior, którego cena spadła z 7,99 zł w 2024 roku do 5,99 zł w 2025 roku (spadek o 25 proc. rok do roku).

Stabilność cenową zachowały natomiast kalarepa (2,99 zł/szt.), koper (2,49 zł/pęczek) oraz maliny (8,99 zł/125 g). Choć w porównaniu z 2023 rokiem są one droższe, to względem ubiegłego sezonu ich ceny pozostały niezmienione.

Ceny warzyw i owoców sezonowych zależą od wielu zmiennych: od pogody, przez koszty produkcji, aż po sytuację logistyczną i działania sieci handlowych. Nasze dane pokazują, że choć część produktów potaniała lub utrzymała cenę, to ogólny kierunek zmian w 2025 r. był wzrostowy. Konsumenci odczuli to szczególnie przy zakupie takich produktów jak fasolka szparagowa, rzodkiewki czy maliny - komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.