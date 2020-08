​Węgry przegoniły Polskę i obecnie mają najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. W lipcu ceny w tym kraju wzrosły o 3,9 proc. rdr.

Zdj. ilustracyjne / Balazs Mohai / PAP/EPA

Według Eurostatu w lipcu inflacja na Węgrzech wzrosła do 3,9 proc. rok do roku, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej. Tuż za Węgrami jest Polska (3,7 proc.) oraz Czechy (3,6 proc.).

Jeszcze w poprzednich miesiącach to Polska miała najwyższą inflację w UE.





Inflacja w krajach Unii Europejskiej / Eurostat /

Warte odnotowania, że Eurostat liczy inflację inną metodą niż Główny Urząd Statystyczny. Polska instytucja wyliczyła, że w lipcu inflacja w naszym kraju wyniosła 3 proc. Jednocześnie inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) w Polsce wyniosła 4,3 proc., co jest najwyższym wynikiem od grudnia 2001 roku.

Średnio inflacja w Unii Europejskiej według Eurostatu wzrosła do 0,9 proc. W podobnym okresie w zeszłym roku wyniosła ona 1,4 proc. W strefie euro z kolei ceny wzrosły o 0,4 proc. (w lipcu 2019 roku był to 1 proc.).

Eurostat odnotował także deflację w ośmiu krajach członkowskich UE. Najmocniej ceny spadły w Grecji (-2,1 proc.) i na Cyprze (-2 proc.).