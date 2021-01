Polski Bon Turystyczny będzie można zrealizować również bez noclegu - poinformowała Polska Organizacja Turystyczna. Warunkiem opłacenia bonem jednodniowej wycieczki, jest skorzystanie z minimum dwóch usług.

Widok na Wawel / Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Sejm przyjął w czwartek nowelizację tzw. ustawy o Covid-19, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym.

W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum jednym noclegiem, organizowanych przez operatorów turystycznych lub organizacje pożytku publicznego.



"Po zmianach bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty, warunkiem jest objęcie pakietem minimum dwóch usług" - podała Organizacja.



Jak informuje POT, nowelizacja programu zakłada, że operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.



"W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie" - wskazano.



Według POT, zmiana stanowi też motywację do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnych zawodowo. W ten sposób program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.



W komunikacie czytamy ponadto, że w nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym została wprowadzona poprawka dotycząca systemu rejestrowania się przedsiębiorców w bazie. "Są oni zobowiązani nie tylko do podawania danych firmy tj. nazwy rejestrowej i adresu widniejącego w rejestrze przedsiębiorców, ale także dokładnego adresu miejsca prowadzonej działalności turystycznej. W przypadku gdy firma jest właścicielem kilku obiektów, musi osobno podać dane adresowe każdego z nich" - podano.



W bazie Polskiego Bonu Turystycznego znajduje się obecnie ponad 18 tys. przedsiębiorców. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Listę dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów można znaleźć na stronach POT.