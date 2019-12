W dni ustawowo wolne od pracy, jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok, standardowe rozliczenia międzybankowe w systemie Elixir nie są realizowane - przypomina przed świętami Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

W święta i Nowy Rok nie zrobimy przelewu przez system Elixir / Monika Kamińska / RMF FM

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych dla transakcji w złotych. Ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. W dni wolne od pracy - w czasie świąt (25 i 26 grudnia) oraz w Nowy Rok (1 stycznia) system nie wykonuje żadnych transakcji.



"24 grudnia oraz 31 grudnia w systemie Elixir odbywają się dwie sesje rozliczeniowe. Przelewy zlecone w tych dniach po godz. 13.30 zostaną rozliczone w ramach porannej sesji pierwszego dnia roboczego, tj. odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia. Dokładne terminy przekazywania zleceń klientów do rozliczenia zależą od polityki poszczególnych banków w zakresie księgowania transakcji" - mówi cytowany w komunikacie Tomasz Jończyk, dyrektor w KIR.



"Podobnie system Euro Elixir, do realizacji transakcji w euro, nie będzie funkcjonował 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Natomiast 24 i 31 grudnia system będzie działał wg standardowego harmonogramu, w ramach sześciu sesji rozliczeniowych" - dodaje Jończyk.

Możemy skorzystać z płatności natychmiastowych

KIR przypomina jednocześnie, że niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, możemy skorzystać z płatności natychmiastowych wykonywanych w systemie Express Elixir, który umożliwia przesyłanie pieniędzy między kontami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. System działa całą dobę, przez cały rok, także w weekendy i święta.



Aby zrealizować taki przelew, należy się upewnić, że obydwa banki - bank nadawcy i bank odbiorcy - są uczestnikami systemu Express Elixir. Ponadto, przelewy realizowane w tym systemie są płatne.