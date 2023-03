Czołowe osobistości ze świata polityki, biznesu i gospodarki ponownie zbiorą się w Londynie, aby mówić o wpływie kryzysów na różne obszary naszego życia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i społecznym. W planach są panele dyskusyjne, podczas których wystąpi między innymi były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. W dniach 3-4 marca w Londynie odbędzie się 12. edycja Polish Economic Forum organizowanego przez studenckie stowarzyszenie LSE SU Business Society.

/ Materiały prasowe

Ponad 700 polskich studentów z całego świata będzie miało okazję wysłuchać dyskusji dotyczących najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Tegoroczna odsłona Polish Economic Forum zatytułowana jest "Life in Crisis. Looking into the Future (Życie w kryzysie. Patrząc w przyszłość)". W trakcie tej konferencji odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wojnie w Ukrainie, a także odbudowie tego kraju, wysokiej inflacji oraz wyzwaniom stojącym przed Polską w dziedzinie transformacji energetycznej.

Na scenie podczas tegorocznego wydarzenia wystąpią m.in. były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, były premier Polski Jan Krzysztof Bielecki, reprezentantka Atlantic Council Olena Sotnyk, ekonomista Banku Światowego Marcin Piątkowski, przedsiębiorczyni i filantropka Dominika Kulczyk oraz przedstawiciele funduszy private equity.

Prelegenci zeszłorocznej edycji LSE SU Polish Economic Forum / Materiały prasowe

Organizatorem konferencji jest LSE SU Polish Business Society, stowarzyszenie polskich studentów London School of Economics and Political Science, jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie.

Ubiegłoroczna edycja Polish Economic Forum / Materiały prasowe

Rosyjska inwazja na Ukrainę i cierpienie rówieśników zza wschodniej granicy miały wielki wpływ na naszą społeczność. Chociaż na razie studiujemy, to już teraz chcemy prowadzić konstruktywną dyskusję z obecnymi liderami i przygotować się do stawienia czoła wyzwaniom z jakimi za chwilę będzie mierzyć się nasze pokolenie - mówi Aleksandra Łukawska, współprzewodnicząca stowarzyszenia LSE SU Polish Business Society.

Partnerem strategicznym konferencji jest czołowa firma doradztwa strategicznego Bain & Company.

Tegoroczne Forum przypada na czas kryzysu i wojny, więc nastroje nie są optymistyczne. Jednak nasze analizy pokazują, że długoterminowe fundamenty polskiej gospodarki są silne, a krajowe firmy mają duży potencjał wzrostu i ekspansji zagranicznej. Polska jest więc dobrym miejscem do inwestowania. Podczas Forum chcemy wspólnie ze studentami zastanowić się nad tym jak pokonać obecne trudności i zachęcić ich by swój zapał, pomysły i zdobytą w Londynie wiedzę wykorzystali w Polsce - powiedział Jacek Poświata, partner zarządzający w Bain & Company Poland/CEE.

Energia, inwestowanie w Polsce, wojna i bezpieczeństwo

W trakcie Forum odbędą się cztery panele dyskusyjne poświęcone:

- wyzwaniom energetycznym stojącym przed Polską - Powering the Future: Navigating the Energy Crisis,

- inwestowaniu w Polsce - Poland's Investment Potential: Uncovering Opportunities in Challenging Times,

- miejscu Ukrainy w Europie - The European Dream: Exploring the Challenges and Opportunities of Ukrainian integration in the EU,

- bezpieczeństwu - New Geopolitical Order? The Impact of the Russian Invasion on European Security and the Future of NATO.

Na najlepszych światowych uczelniach studiują dzisiaj tysiące młodych Polaków, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile naszego kraju. Forum jest doskonałym miejscem, gdzie możemy wymieniać się spostrzeżeniami i czerpać inspirację od ludzi z wielkim doświadczeniem. Kryzys to także dobry czas, aby wraz z obecnymi liderami zastanowić się jak zmieniać nasz kraj i jego gospodarkę - dodała Dominika Lech, współprzewodnicząca Polish Business Society.

Istotnym elementem Forum, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem, jest konkurs dla młodych polskich przedsiębiorców - ł.pitch. Spośród dziesiątek polskich startupów jury wyłoni autorów najbardziej interesującego projektu, którzy oprócz nagrody pieniężnej będą mieli niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swój pomysł zgromadzonym na Forum inwestorom, a także skorzystać z programu mentoringowego łączącego młodych przedsiębiorców z przedstawicielami funduszy.

Uczestnicy Forum wezmą również udział w warsztatach organizowanych przez Bain & Company, Cytowski & Partners, CVC, CEC i Abris.

Patronem medialnym wydarzenia jest RMF FM, jako jedyna rozgłośnia radiowa.