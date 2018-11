"Twoje zlecenie pożyczki na 20 tysięcy złotych zostało przyjęte, pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 60 minut" - uwaga na takie SMS-y! To oszustwo, które ma na celu wyłudzenie danych logowania do kont i kradzież pieniędzy.

Wiadomości o pożyczkach-widmo są rzekomo rozsyłane przez Profil Zaufany - to próba uwiarygodnienia SMS-a. W dalszej części wiadomości zostajemy poinformowani, że możemy kliknąć w podany niżej link i w ten sposób anulować kredyt. To pułapka, która prowadzi do wyłudzenia danych logowania do naszych kont bankowych.

W rezultacie możemy stracić pieniądze, bo przestępcy będą starali się uzyskać dostęp do kont oraz do wiadomości potwierdzających przelew, wysyłanych na telefony klientów banków.

Żeby nie dać się oszukać wystarczy... zignorować wiadomość. Jeśli ją dostaniemy, nie panikujmy, nie zaciągnęliśmy żadnej pożyczki i nic nie musimy robić, poza skasowaniem niebezpiecznej wiadomości.