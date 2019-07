Sześciu na dziesięciu Polaków odbiera telefon służbowy po pracy, a blisko połowa sprawdza pocztę elektroniczną. Na urlopie do komórki i skrzynki e-mail zaglądamy rzadziej, ale nadal robi tak nawet co drugi badany – wynika z najnowszej edycji badania "Monitor Rynku Pracy".

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

58 proc. uczestników badania zdarza się odbierać służbowy telefon po godzinach pracy, 47 proc. po wyjściu z biura odbiera lub nawet odpisuje na służbowe e-maile. Po służbowy telefon najczęściej po pracy sięgają dyrektorzy na najwyższych szczeblach (85 proc.), kierownicy (82 proc.) oraz mistrzowie i brygadziści (69 proc.). To najbardziej powszechna praktyka w branży reklamowej i mediach (79 proc.), budownictwie (70 proc.) i edukacji (66 proc.). Do służbowych maili najczęściej zaglądają natomiast członkowie top managementu (74 proc.), kierownicy (70 proc.) i specjaliści (55 proc.) oraz pracownicy branży reklamowej i środków masowego przekazu (72 proc.), firm i instytucji związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (70 proc.), a także sektora finansowego i ubezpieczeniowego (66 proc.).

Ankieta Czy odebrałbyś telefon od szefa w środku urlopu? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy odebrałbyś telefon od szefa w środku urlopu? Zdecydowanie tak, to mój obowiązek 27% Nie, na czas urlopu wyłączam telefon 33% To zależy od nastroju 33% To zależy od tego, czy byłbym w kraju 7%

głosów: 15

W trakcie urlopu telefon odbiera niemal co drugi Polak (48 proc.) - wynika z najnowszej edycji badania. Skrzynkę e-mailową sprawdza ponad 1/3 ankietowanych (35 proc.). Po służbową komórkę w czasie wypoczynku najczęściej sięgają dyrektorzy z najwyższych szczebli przedsiębiorstw (80 proc.), kierownicy (69 proc.) oraz mistrzowie i brygadziści (68 proc.), a także zatrudnieni w branży budowlanej (58 proc.), sektorze finansów i ubezpieczeń (58 proc.) oraz edukacji (57 proc.). Do firmowych skrzynek poczty elektronicznej podczas urlopu najczęściej zaglądają zarządzający najwyższego (61 proc.) i średniego szczebla (59 proc.). To praktyka najbardziej powszechna w organizacjach związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (53 proc.), w edukacji (51 proc.) oraz sektorze finansów i ubezpieczeń (48 proc.).

Wyniki badania pokazują jak bardzo życie zawodowe i prywatne dla wielu pracowników wzajemnie się przenikają. Wiele osób ma służbową skrzynkę zainstalowaną na prywatnym telefonie lub laptopie i właściwe prawie cały czas jest w stanie odpowiadać na maile czy telefony. Jednocześnie postęp technologiczny pozwala pracownikom w godzinach pracy zajmować się sprawami prywatnymi i wiele osób z tego korzysta - wysłanie przelewu, zarezerwowanie biletów na wieczorny spektakl czy sprawdzenie ocen dziecka w szkolnym systemie jest możliwe właściwie w każdym momencie doby - zauważa Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.