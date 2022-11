Na święta Bożego Narodzenia wydamy w tym roku średnio 1259 zł. To ponad 30 proc. więcej niż przed rokiem – pisze "Rzeczpospolita", powołując się na Barometr Providenta. "Choć z powodu inflacji na święta wydamy więcej, to jednak kupimy mniej" – podkreśla dziennik.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

"Niemal połowa Polaków kupi wszystko to, czego potrzebuje, jednak będzie musiała ograniczyć się do najtańszych produktów" - pisze "Rzeczpospolita". Z opublikowanego przez gazetę Barometru Providenta wynika, że 36,6 proc. badanych chce wydać na organizację świąt Bożego Narodzenia 1-2 tys. zł. 24,4 proc. przeznaczy na ten cel 500-999zł; 19 proc. - do 500 zł; a 20 proc. - ponad 2 tys. zł.

Barometr Providenta cytowany przez "Rzeczpospolitą" pokazuje, że oszczędzać będziemy m.in. na prezentach świątecznych. "45 proc. badanych planuje kupić je tańsze, częściej wybierając słodycze czy książki w miejsce takich upominków, jak perfumy, biżuteria czy gry komputerowe. 36 proc. kupi też mniej upominków dla jednej osoby, by w ten sposób zaoszczędzić" - czytamy w gazecie.

35 proc. badanych deklaruje, że będzie oszczędzać na podróżach świątecznych. 43 proc. respondentów chce wydać mniej na ozdoby świąteczne.

Fakt, że Polacy zaciskają pasa, nie pozostaje bez wpływu na sytuację sieci handlowych. Już widzimy osłabienie koniunktury, co będzie tylko postępować - uważa cytowana przez "Rz" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Według cytowanego przez gazetę Szymona Mordasiewicza, dyrektora komercyjnego Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, wzrost cen jeszcze się nie skończył, "a fakt, że będzie on przenoszony na konsumentów w różnym stopniu, spowoduje większe różnice w cenach podobnych produktów".