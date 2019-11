​Osiem transportów pod specjalnym nadzorem było potrzebnych, by przewieźć polskie złoto z Londynu do Polski. Za każdym razem trzeba było przewieźć tysiąc sztabek, z których każda ważyła 12,5 kilograma. Sztabki spakowane były w drewniane pudła. To był jeden z największych transportów złota w historii - podaje międzynarodowa firma ochroniarska G4S, która współorganizowała sprowadzenie 100 ton złota z brytyjskiej stolicy.

