Spektakularna kradzież kosztowności w Dreźnie

Dwie osoby obrabowały muzealny skarbiec w Dreźnie, znany jako Gruenes Gewoelbe (Zielone Sklepienie) - wynika z zapisów z kamer monitoringu. Taką informację przekazał szef drezdeńskiej policji kryminalnej.



Dyrektor generalnej Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie Marion Ackermann oświadczyła, że nie da się oszacować finansowej wartości skradzionych przedmiotów. Tłumaczyła, że ich wartość artystyczna nie ma konkretnego wymiaru pieniężnego.



Chciał ujawnienia list poparcia KRS, został odwołany z delegacji. Iustitia: Kara za to, co "śmiał" zrobić sędzia

Sędzia, który zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia kandydatów do nowej KRS, został odwołany z delegacji do sądu okręgowego - poinformowała rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska. Po orzeczeniu TSUE Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpoznając apelację w jednej ze spraw, uznał, że należy zbadać, czy sędzia, który wydawał wyrok w pierwszej instancji, jest sędzią należycie obsadzonym. Wysłał więc pismo do Kancelarii Sejmu. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka w odpowiedzi stwierdził, że Kancelaria Sejmu ma związane ręce w sprawie publikacji list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powołał się przy tym na ochronę danych osobowych.

Sondaż prezydencki dla "DGP" i RMF FM: Kandydaci KO bez szans w starciu z Andrzejem Dudą

Żaden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej nie ma szans wygrać z Andrzejem Dudą w II turze wyborów prezydenckich - taki wniosek płynie z prezydenckiego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Jak wynika z badania, urzędujący prezydent pokonałby zarówno Małgorzatę Kidawę-Błońską, jak i Jacka Jaśkowiaka.





Jaśkowiak o swoim wyniku w sondażu dla RMF FM i „DGP”: Zaskakująco dobry dla mnie

"O tej porze roku pięć lat temu prezydent Komorowski miał poparcie 76 proc. a Duda miał 7 proc. Naprawdę byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem te wyniki. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, wręcz zaskakująco dobry dla mnie po zgłoszeniu mojej kandydatury" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Jaśkowiak.





Polskie złoto wróciło z Anglii do domu, czyli tajna operacja banku centralnego

Narodowy Bank Polski ogłosił zakończenie tajnej akcji sprowadzania do kraju 100 ton złota. W akcję sprowadzania do kraju polskiego złota zaangażowanych było kilka tysięcy osób: głównie ze służb bankowych i bezpieczeństwa. Sztabki złota przez cały listopad były sprowadzane do Polski samolotami do Poznania i Warszawy. Potem niebieskie ciężarówki w eskorcie kilkudziesięciu komandosów rozwiozły złoto do kilkunastu skarbców w całym kraju.





Kolejne oględziny miejsca tragedii w Koninie

W poniedziałek w Koninie przeprowadzono kolejne oględziny na miejscu śmiertelnego postrzelenia 21-latka przez policjanta. Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki powiedział, że prokurator zdecydował o powtórzeniu czynności "widząc potrzebę uzupełnienia dotychczasowych ustaleń". Oględziny przeprowadzono wraz z biegłymi różnych specjalności oraz policjantami.

"Trzeba anulować, bo my przegramy": KO zawiadamia prokuraturę. Na celowniku: Elżbieta Witek

Posłowie Koalicji Obywatelskiej skierowali do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - m.in. przekroczenia uprawnień - przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Chodzi o głośne ubiegłotygodniowe głosowanie w Sejmie nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa, które zostało przez Witek anulowane, a stało się to po tym, jak posłanka PiS zwróciła marszałek Sejmu uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość może to głosowanie przegrać. Jej wypowiedź zarejestrowały sejmowe mikrofony.

Politycy KO domagają się m.in., by prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Komentując sprawę, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka stwierdził: "Do tego typu inicjatyw podchodzimy z uwagą, ale też dużym spokojem".

Jarosław Zieliński odchodzi z MSWiA. Maciej Wąsik nowym wiceszefem resortu

"Kończę pracę w MSWiA z poczuciem dobrze wykonanych zadań, których efekty ocenili wyborcy, a obraz medialny skoryguje czas" - ogłosił Jarosław Zieliński, dotychczasowy wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wkrótce potem o swojej nominacji na zastępcę szefa MSWiA poinformował Maciej Wąsik - wieloletni bliski współpracownik szefa MSWiA i ministra koordynatora specsłużb Mariusza Kamińskiego, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a w latach 2006-09 wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wąsik poinformował równocześnie, że nadal będzie pełnił funkcję sekretarza Kolegium ds. służb specjalnych.

"Uważam, że wybory prezydenckie w maju 2020 roku są dla opozycji do wygrania. (...) Wydaje mi się, że ja nie byłbym takim kandydatem, który byłby w stanie te wybory wygrać" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM nowo wybrany szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Równocześnie zaznaczył: "Powinniśmy jak najszybciej usiąść i znaleźć kandydata, który będzie reprezentował całą Koalicję Obywatelską".

"Czy będziemy rozszerzać prawybory (przeprowadzane obecnie w Platformie Obywatelskiej - przyp. RMF), czy nie - to jest jeszcze kwestia otwarta, na razie takiej formuły nie ma" - mówił dalej polityk.

"Gdyby Platforma sama wyłoniła w prawyborach swojego kandydata, a Nowoczesna zgłosiłaby swojego kandydata - to wtedy rozmawialibyśmy, który z tych kandydatów jest lepszy. Natomiast uważam, że dzisiaj największa odpowiedzialność w ramach Koalicji Obywatelskiej leży po stronie największego koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej" - podsumował lider Nowoczesnej.

W internetowej części rozmowy Adam Szłapka zadeklarował m.in., że popiera pomysł podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat i że zagłosowałby za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Ujawnił również, że w pierwszym kwartale przyszłego roku odbędzie się kolejna konwencja Nowoczesnej, "która zmieni statut i zrobi nowe wybory władz" partii.

Są zarzuty dla lekarza weterynarii. Chodzi o transport tygrysów

Jarosław N. graniczny lekarz weterynarii z Koroszczyna usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków w sprawie transportu tygrysów. Został zawieszony w czynnościach służbowych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Kot. W poniedziałek pojawiła się informacja, że resort klimatu wydał zgodę na wyjazd pięciu zwierząt do azylu w Hiszpanii.



Przemyt trzech ton kokainy na pokładzie... okrętu podwodnego

Do tej pory w Hiszpanii krążyły o nich tylko legendy - legendy o tonach kokainy przemycanej do Europy z Ameryki Południowej na pokładzie okrętów podwodnych. Teraz po raz pierwszy hiszpańska policja zarekwirowała taki okręt. Mająca 22 metry długości, wybudowana w Gujanie Francuskiej jednostka miała na pokładzie 3000 kg kokainy, najprawdopodobniej kolumbijskiej. Osiadła na mieliźnie u wybrzeża Galicji. Sterowało nią trzech przemytników: dwóch zatrzymano, trzeci uciekł. Opuścił okręt w kombinezonie płetwonurka.