Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły rok do roku 4,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Według analityków czerwiec powinien być ostatnim miesiącem z inflacją z cyfrą 4 z przodu.

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o inflacji / Shutterstock

Inflacja w stosunku do maja minimalnie wzrosła do poziomu 4,1 proc. - to chwilowy efekt wojny Iranu z Izraelem. Sytuacja ta podniosła ceny na stacjach paliw o 20-30 groszy, jednak obecnie sytuacja się już normalizuje.

Zdaniem ekonomistów czerwiec to ostatni miesiąc inflacji w okolicach 4 procent. W lipcu inflacja ma spaść do około 3 procent. Korzystny jest fakt, że tanieją waluty, zwłaszcza dolar. Coraz tańsza jest także ropa.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły rdr o 4,1 proc. / Mateusz Krymski / PAP

