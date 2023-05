Orlen szykuje kolejną obniżkę cen paliw na lato. Kierowcy mają otrzymać 30 gr zniżki za każdy litr kupionego diesla i benzyny, ale tylko do określonego limitu tankowań. Na podobny ruch mogą się zdecydować też inne sieci - czytamy w "Rzeczpospolitej".

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wedle doniesień "Rz", wkrótce "Orlen zamierza wystartować z wielką akcją promocyjną obejmującą zniżki za tankowanie paliw płynnych oferowanych na krajowych stacjach".

"Nowi i dotychczasowi uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay prawdopodobnie będą mogli dostać 30 gr rabatu za litr diesla i benzyny - wynika z naszych informacji. Nie będzie można jednak tankować do woli. W sprawie określenia limitu zakupów z rabatami prowadzone są jeszcze analizy. Te - jak ustaliliśmy - są na ostatniej prostej i wkrótce Orlen ma ujawnić szczegóły" - czytamy.

Jak wskazano, "co do zasady akcja promocyjna Orlenu, dotycząca wakacyjnych rabatów ma być bardzo podobna, albo wręcz identyczna, do tej przeprowadzonej rok temu".

"Akcja Orlenu zapewne będzie miała duży wpływ na całą branżę i dystrybutorów paliw. Rok temu podobne wakacyjne akcje promocyjne jak Orlen (a niektóre nawet lepsze) zorganizowały m.in. sieci BP, Shell, Circle K. oraz Moya. Część firm, w tym płocki koncern, nawet je przedłużyła" - podkreśla gazeta.

Orlen zapytany przez "Rzeczpospolitą o szczegóły tegorocznej wakacyjnej oferty paliwowej odpisał, że "o wszystkich akcjach promocyjnych informuje najpierw za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji".

"Z kolei pytany o efekty ubiegłorocznej akcji, w tym czy i o ile wzrosła liczba klientów Orlenu oraz ile zatankowali paliw, podał, że tego rodzaju danych nie ujawnia" - czytamy.