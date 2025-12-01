Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, potwierdził, że rozmawiał telefonicznie z przywódcą Wenezueli, Nicolasem Maduro. Szczegóły rozmowy pozostają tajemnicą, ale amerykański przywódca ostrzegł, by uznawać przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą za zamkniętą.

Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy na pokładzie Air Force One / JIM WATSON/AFP / East News

"Nie chcę tego komentować, odpowiedź brzmi 'tak'"- powiedział amerykański prezydent dziennikarzom, pytany o doniesienia na temat tego, że rozmawiał z Maduro.

Możliwy atak?

W sobotę Trump zamieścił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social wpis o następującej treści: "Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: proszę, uznajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę!". Prezydent nie wyjaśnił powodów swojego wpisu i nie podał dalszych szczegółów.

Pytany w niedzielę przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One o to, dlaczego należy uznawać przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą za zamkniętą, odpowiedział: Ponieważ uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazne państwo.

Dopytywany, czy wydane przez niego ostrzeżenie oznacza nadchodzący atak powietrzny na Wenezuelę, odparł, by "niczego się w tym nie doszukiwać".

Kartel Słońc na celowniku

W piątek dziennik "The New York Times", powołując się na źródła, napisał, że Trump w ubiegłym tygodniu odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą Wenezueli. Podczas rozmowy omówiono potencjalne spotkanie liderów w USA, lecz nie poczyniono żadnych konkretnych planów - czytamy.

Do rozmowy doszło kilka dni przed wejściem w życie decyzji Departamentu Stanu USA o uznaniu wenezuelskiego Cartel de los Soles (Kartelu Słońc) za organizację terrorystyczną. Według władz w Waszyngtonie jego członkami są m.in. wysocy rangą urzędnicy wenezuelskich władz, a na czele grupy ma stać przywódca kraju Maduro. Caracas kategorycznie zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że oskarżenia o udział w handlu narkotykami są pretekstem do siłowej zmiany władzy w Wenezueli i przejęcia kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy naftowej.

Jak poinformował "Wall Street Journal", Trump powiedział podczas rozmowy z Maduro, że jeśli nie odda władzy, USA rozważą inne opcje, w tym użycie siły. Przywódcy mieli rozmawiać też o amnestii dla Maduro i jego współpracowników.

