Według najnowszego raportu Publicis Groupe, wydatki reklamowe netto na radio wyniosły w 1. półroczu 2021 roku 351 mln zł. Radio, jako jedyne medium tradycyjne, już zdołało odrobić pandemiczne straty i zanotowało wzrost przychodów względem nie tylko 1. połowy 2020 roku, ale też 1. połowy roku 2019.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Według najnowszego raportu Publicis Groupe, wydatki reklamowe na radio w 1. połowie 2021 roku wyniosły 351 mln zł. Dzięki temu radio utrzymało stabilną pozycję 3. medium reklamowego w Polsce z udziałem na poziomie 7,3% - dokładnie takim samym jak w analogicznym okresie przed rokiem.



Udział mediów w wydatkach reklamowych /

Co istotne, wydatki reklamowe na radio wzrosły nie tylko względem roku 2020 (kiedy to, w czasie pierwszego lockdownu, reklamodawcy masowo ograniczali kampanie reklamowe), ale nawet w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.



Względem 1. półrocza ub.r. dynamika radia wyniosła aż 20% i była na porównywalnym poziomie jak dwóch przodujących w Polsce mediów reklamowych - internetu (24%) i telewizji (21%).



Natomiast w porównaniu z przedpandemicznym rokiem 2019 dynamika wyniosła 4%. Radio, jako jedyne medium tradycyjne, odrobiło pandemiczne straty. Na minusie względem czasów sprzed Covid-19 jest wciąż m.in. telewizja.

Dynamika wydatków netto na media /

Fakt, że radio jako jedyne medium, oprócz internetu, odrobiło przedpandemiczne straty dobitnie pokazuje zaufanie marketerów do tej formy reklamy - komentuje Tomasz Ramza, Dyrektor Generalny Działu Sprzedaży Grupy RMF.



Dzięki temu, że radio jest bardzo tanie w porównaniu do innych mediów przy oferowanych bardzo dużych zasięgach, jest szybkie, elastyczne, podnoszące sprzedaż, działające idealnie call to action, udało się nam nie tylko wrócić do poziomu wydatków reklamowych sprzed pandemii, ale nawet je przewyższyć - dodaje Tomasz Ramza.

Branża, która była najaktywniejsza w radiu i wydała najwięcej na tę formę reklamy to handel. Kolejne w rankingu branż radiowych były farmacja (produkty farmaceutyczne i leki), motoryzacja, pozostałe (m.in. materiały budowlane, fundacje, instytucje polityczne), finanse i telekomunikacja.

Wg danych cennikowych Kantar Media trzech największych radiowych reklamodawców to Aflofarm Farmacja Polska, TERG (właściciel brandu Media Expert) i Euro-Net Warszawa (Euro RTV AGD).