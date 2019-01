Resort energii proponuje preferencyjne taryfy dla publicznego transportu drogowego. Kolejarze nie chcą być gorsi - informuje we wtorek "Puls Biznesu". Jak podaje dziennik, drożejący prąd zniechęca do rozwoju elektromobilności. "Ministerstwo Energii (ME) przedstawiło więc projekt rozporządzenia, dzięki któremu zwiększy się opłacalność zasilania autobusów elektrycznych" - czytamy w gazecie.

