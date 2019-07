Przyjęte we wtorek przez rząd zmiany podatkowe spowodują, że rocznie w kieszeni każdego pracownika pozostanie kilkaset złotych - twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął m.in. projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada obniżenie PIT z 18 do 17 proc. Rozwiązania mają objąć około 25 mln Polaków. Mają obowiązywać od października tego roku.

Premier Mateusz Morawiecki w zakładzie produkcyjnym Ceramika Tubądzin / Grzegorz Michałowski / PAP

Ważne jest to, żeby szanować ludzką pracę, żeby poprzez nasze programy obniżenia podatków, obniżenia podatku PIT, który będzie dla wszystkich pracowników w całej Polsce obowiązywał już od 1 października - przyjęliśmy go dzisiaj na Radzie Ministrów - że ten projekt spowoduje podwyżkę netto dla wszystkich kilkunastu milionów pracowników i dla emerytów - powiedział szef rządu.



Według Mateusza Morawieckiego, państwo może przyczynić się tego, by pracy było więcej a płaca netto jak najwyższa. I robi to od ponad trzech lat poprzez dyscyplinę finansową, zmniejszanie kosztów administracyjnych do PKB (...), skuteczną walkę z korporacjami międzynarodowymi, które nie płaciły w Polsce podatków oraz obniżenie podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców do 9 proc. - wyliczał premier. Jak zaznaczył, "jesteśmy w stanie teraz obniżyć koszty pracy, łącznie o ponad 7-8 proc., o jeden punkt procentowy z 18 na 17 proc., ale też podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, które były nieruszane od parunastu lat z 1 335 zł rocznie na 3 tys. zł rocznie".



Te wszystkie zmiany podatkowe spowodują, że w kieszeni każdego pracownika w Polsce, tylko ten ruch, ta zmiana, którą wdrażamy od 1 października tego roku, spowoduje, że zostanie rocznie kilkaset złotych w portfelu - w zależności od tego, kto ile zarabia. Oczywiście mogą to być większe środki w stosunku do swojego wynagrodzenia brutto obecnie - tłumaczył Mateusz Morawiecki. Według premiera, w ciągu ostatnich czterech lat wpływy do kas samorządów z tytułu podatków PIT i CIT wzrosły o 21-22 mld zł, podczas gdy przez 8 lat rządów PO, do budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego trafiło więcej jedynie o 12 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający 18-proc. stawkę PIT do 17 proc.

Rząd przyjął projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17 proc. oraz koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - poinformowało we wtorek CIR. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br.



"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.



Jak dodano, podatek PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.



"Rozwiązania, na których skorzysta ok. 25 mln Polaków, stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS" - czytamy.



W komunikacie wyjaśniono, że dzięki nowym propozycjom, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto).



"Osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) - zysk wyniesie rocznie 732 zł" - czytamy.



CIR podało, że po zmianach koszty uzyskania przychodów wyniosą: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) - obecnie 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - obecnie 139,06 zł; 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - obecnie 1 335,00 zł; 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł; 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł; 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.



Zaznaczono, że reforma jest "ważnym" krokiem w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje "na rękę", a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. W komunikacie przekazano, że skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł - w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł.