W Kalifornii blisko 60 tys. pracowników ekip filmowych i telewizyjnych w Hollywood grozi strajkiem. W całych Stanach Zjednoczonych ponad 100 tys. związkowców zagłosowało za podjęciem protestu w ramach walki o podwyżki i lepsze warunki pracy - podaje w środę "The Hill".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Filmowcy podjęli decyzję o strajku w ubiegłym tygodniu, gdy nie udało się podpisać nowego kontraktu ze stowarzyszeniem producentów filmowych i telewizyjnych AMPTP, które reprezentuje wielkie wytwórnie w Hollywood i gigantów streamingu jak Netflix czy Warner Brothers.



IATSE Związek Zawodowy Pracowników Filmowych i Teatralnych, takich jak rzemieślnicy czy technicy, gotów jest podjąć strajk, domagając się wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy.



Szef IATSE Matthew Loeb ostrzegł w piątek, że porozumienie w sprawie żądań związkowców musi zostać osiągnięte "w ciągu dni, a nie tygodni", aby można było uniknąć strajku, który doprowadzi do zawieszenia produkcji filmów i popularnych programów telewizyjnych - relacjonuje "The Hill".

To może być największy strajk od kilku dekad

Jak ocenia waszyngtoński dziennik, gdyby akcję zwaną walkout, czyli protest polegający na niestawieniu się w pracy, podjęli wszyscy związkowcy w różnych branżach, którzy ostatnio ogłosili taką gotowość, doszłoby do jednego z największych strajków od kilku dekad.



Liczba strajków w ostatnich dziesięcioleciach malała i w roku 2020 było tylko 11 większych protestów tego typu, podczas gdy średnia w latach 1950-1980 wynosiła około 300 akcji rocznie.



"The Hill" zwraca uwagę, że związkowcy czują się ośmieleni faktem, że w kraju brakuje rąk do pracy i ryzyko zastąpienia ich innymi pracownikami zmalało.



Sondaż Gallupa z września wskazuje, że poparcie Amerykanów dla organizacji związkowych jest najwyższe od 60 lat. Popiera je dwie trzecie ankietowanych, a w grupie wiekowej od 18 do 34 lat poparcie to wynosi 77 proc.