Weekendowe utrudnienia w bankach. Niektóre nich zapowiedziały weekendowe prace serwisowe. Mogą się pojawić problemy z bankowością internetową, mobilną, a nawet wypłatą pieniędzy z bankomatów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Bank Pekao

"27 marca w godz. 7.00-18.00 możesz mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie internetowym i aplikacji Pekao24Makler oraz platformie eTrader Pekao. 28 marca od godz. 1.30 czasu zimowego do godz. 3.30 czasu letniego nie będziesz mieć dostępu do serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao" - poinformował bank.





Santander Bank Polska

"W sobotę w nocy od godziny 0.00 do 6.00 nie skorzystasz z bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Niedostępne będą również przelewy natychmiastowe i bankomaty. Przepraszamy za utrudnienia! Karty będą działać" - napisał w komunikacie bank.

mBank

mBank podał, że od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę (27 marca 2021 r.) nie będzie można skorzystać z eMaklera.

ING Bank Śląski

"Od 23:00 w sobotę do 5:30 w niedzielę będziemy prowadzić prace serwisowe. Dodatkowo od 7:00 w sobotę do 12:00 w niedzielę niedostępny będzie Makler" - poinformował w komunikacie bank.

Jak podał ING Bank Śląski, w nocy z soboty na niedzielę klienci mogą mieć problem z korzystaniem z: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i aplikacji Moje ING, systemu ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK i przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, płatności 3DSecure (płatności w internecie dokonywane kartami, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS), specjalnego interfejsu PSD2 (funkcje związane z usługą 'Dodaj konto z innego banku').

W tym czasie mogą wystąpić także utrudnienia z składaniem wniosków w Moim ING i przez stronę banku (np. o pożyczkę lub konto), składaniem wniosków o subwencję dla firm, aktywacją kart i nadawaniem kodów PIN, zamówieniem karty Mastercard w telefonie, przypisaniem do telefonu karty Mastercard w telefonie, dodaniem karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Apple Pay i Google Pay, zrobieniem przelewu z rachunku karty kredytowej i zastrzeżeniem karty w bankowości internetowej.

BNP Paribas

Tuż po weekendzie problemy z dostępem do niektórych usług mogą mieć klienci BNP Paribas.

"29.03.2021 r. (poniedziałek) od godz. 22:00 do godz. 23:00 systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - podał bank.

Alior Bank

W piątek od godziny 23:30 do godziny 10:00 w sobotę system bankowości Internetowej, mobilnej oraz system inwestycyjny będą niedostępne ze względu na prace serwisowe.

Klienci tego banku nie będą mogli skorzystać także z bankowości mobilnej i internetowej we wtorek od godziny 23:00 do godziny 8:00 w środę.

Getin Bank

Getin Bank poinformował, że w nocy z piątku na sobotę (z 26 na 27 marca) od godziny 23:30 do 08:00 będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i bankowości mobilnej.

Nest BankUtrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej przez prace serwisowe czekają także klientów Nest Bank.

W nocy z 27 na 28 marca 2021 r. od godz. 23:30 do 3:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że zlecenia klientów (np. zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac.

"Usługa BLIK będzie w tym czasie niedostępna. Nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego.. Niedostępne będą operacje na saszetkach (zasilenie, zmiana kwoty, usunięcie saszetki) oraz zarządzanie celami oszczędnościowymi. Nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Niedostępne będą płatności za zakupy internetowe. W tym czasie nie otworzysz nowego konta ani nie złożysz wniosku o wydanie karty" - wymieniał bank.