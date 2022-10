Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły współpracę z linią Jet Blue. Oferta dotyczy całej siatki połączeń amerykańskiego przewoźnika.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na naszej stronie będziemy sprzedawać szereg połączeń Jet Blue, które będą się łączyć z naszymi połączeniami, które wykonujemy na trasach transatlantyckich - powiedział Pawłowi Żuchowskiemu amerykańskiemu korespondentowi RMF FM prezes LOT Rafał Milczarski.

Zwiększy się bardzo istotnie zakres możliwych destynacji dla naszych klientów - podkreślił prezes LOT. Rejsy będą wykonywane na bilecie LOT-u lub, na zasadzie wzajemności, na bilecie Jet Blue, jeżeli wystawi go amerykańska linia. Ta współpraca ma polepszyć ofertę polskiego przewoźnika ale i pomóc pozyskać nowych klientów, którzy będą podróżować do Warszawy.

Jesteśmy dwoma firmami z bardzo dużą tradycją, w związku z tym jest tu pewność tej współpracy, jakoś wykonywanych usług jest tu dla obu stron satysfakcjonująca. I myślę, że dla klientów obu firm jest to znakomita wiadomość - dodał prezes LOT.

Adrian Kubicki Konsul Generalny z Nowego Jorku podkreśla, że to dobra oferta także dla Polonii - rozsianej po całych Stanach Zjednoczonych. Będę mogli dolecieć z różnych miast na lotniska skąd operuje LOT i dalej polecą na pokładach polskiego przewoźnika.

Polonia chciałaby latać LOT-em zewsząd. Z każdego miejsca, gdzie mieszka. Oczywiście z przyczyn biznesowych, ale i operacyjnych, nie zawsze jest to możliwe. A jak wiemy, Polacy są tu w USA rozproszeni wszędzie. Dlatego taka współpraca z linią lotniczą, która ma bardzo rozbudowaną siatkę połączeń, właśnie do nawet najmniejszych miejscowości, to jest to świetna oferta dla wszystkich, którzy chcą podróżować do Polski, gdzie największa część tej podróży, czyli przez Atlantyk, odbywa się na pokładzie lotowskiego Dreamlinera - podkreślił konsul generalny Adrian Kubicki.