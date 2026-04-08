Główne indeksy GPW - WIG i WIG20 - zyskiwały w środę około 3 procent. To efekt ogłoszenia dwutygodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie. Kurs akcji Orlenu spadł o ponad 6 procent, natomiast notowania KGHM wzrosły o ponad 9 procent.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (zdj. ilustracyjne) / Albert Zawada / PAP

Największe wzrosty odnotowały akcje KGHM - wzrost o ponad 9 proc., do ok. 303 zł za papier.

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni , które ma obowiązywać także Izrael.

W środę na otwarciu warszawskiej giełdy główne indeksy (WIG oraz WIG20) zyskiwały po ok. 3 proc. Zrzeszający 20 największych spółek indeks WIG20 na otwarciu był na poziomie ok. 3 526 pkt. i rósł o ponad 3 proc. Z kolei szeroki indeks WIG miał ok. 128 899 pkt. i zyskiwał niemal 3 proc.

Na otwarciu sesji akcje Orlenu zniżkowały o ponad 6 proc. do ok. 126 zł za papier. Spadki objęły też m.in. kurs Bogdanki (o ponad 17 proc.), a Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) traciła 12 proc.

Zyskiwały za to walory KGHM (o ponad 9 proc.), które kosztowały ok. 303 zł za akcję. Po 5-6 proc. rosły również kursy Allegro, PKO BP, mBanku, Santander Bank Polska, Pekao, Modivo i Budimexu.