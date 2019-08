Od czwartku wnioski o "500 plus" i "Dobry start" można składać w urzędzie lub listownie. "Cieszę się, że wiele rodzin złożyło wnioski za pośrednictwem internetu. 1 sierpnia otwieramy furtkę dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z urzędnikiem" – powiedziała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Od czwartku wnioski o "500 plus" i "Dobry start" będzie można składać w urzędzie lub listownie. Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Rybczyński / PAP

Od początku lipca wnioski o świadczenia z programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start" można było składać za pośrednictwem internetu. Do tej pory złożono w ten sposób 2,57 mln wniosków o "500 plus" i 1,58 mln o wyprawkę szkolną.



Najwięcej wniosków o świadczenie "500 plus" złożono w woj. mazowieckim (420,6 tys.), śląskim (344,4 tys.), wielkopolskim (251,9 tys.), małopolskim (209,8 tys.) i dolnośląskim (208,1 tys.). Z kolei o świadczenie z programu "Dobry start" najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy woj. mazowieckiego (241,6 tys.), śląskiego (220,6 tys.), wielkopolskiego (146,4 tys.), małopolskiego (129,1 tys.) i dolnośląskiego (118,4 tys.).



Dla kogo świadczenie?

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września tego roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.



Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.



Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.



Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.