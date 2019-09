Podwyżki cen paliw, rządowe prace nad przyszłorocznym budżetem i możliwe spore zmiany w polskiej bankowości - to w przyszłym czeka nas w świecie gospodarki.

W środę i czwartek władze niemieckiego Commerzbanku mają zastanawiać się nad sprzedażą polskiego mBanku / Marcin Kaliński / PAP

Na stacjach zobaczymy efekty tego, co w zeszłym tygodniu wydarzyło się w Arabii Saudyjskiej, czyli ataku rakietowo-dronowego na największe saudyjskie rafinerie. One mają zostać naprawione do końca miesiąca, ale i tak ceny ropy poszły mocno w górę. To przełoży się na nas.

W Polsce natomiast ważne rzeczy będą działy się w polityce. Rząd ma przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu i skierować do Sejmu. Zobaczymy, jak sfinansowane zostaną wszystkie kosztowne obietnice.



Ciekawa rzecz ma dotyczyć także bankowości. W środę i czwartek władze niemieckiego Commerzbanku mają zastanawiać się nad sprzedażą polskiego mBanku. To oznacza, że czwarty największy działający w Polsce bank może zmienić właściciela.