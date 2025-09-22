We wrześniu w większości badanych sektorów sygnalizowana jest stabilizacja lub pogorszenie koniunktury w gospodarce w stosunku do poprzedniego miesiąca. Poprawę koniunktury zgłaszają jedynie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował też m.in., że zdecydowana większość badanych firm chce utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Koniunktura gospodarcza we wrześniu

GUS podał nowe dane dotyczące koniunktury gospodarczej. We wrześniu wskaźniki w większości prezentowanych sektorów wskazują na stabilizację lub pogorszenie. Poprawę koniunktury zgłaszają jedynie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Oto jak wygląda to konkretnie w innych sektorach:

przetwórstwo przemysłowe - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,5 (przed miesiącem minus 5,6),]

budownictwo - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,3 (w sierpniu minus 3,9),

handel hurtowy - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,1 (plus 0,9 przed miesiącem),

handel detaliczny - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,4 (minus 2,1 w sierpniu),

transport i gospodarka magazynowa - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,0 (przed miesiącem minus 0,4),

zakwaterowanie i gastronomia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,0 (w sierpniu plus 8,4),

informacja i komunikacja - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,9 (przed miesiącem plus 10,3),

finanse i ubezpieczenia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 24,9 (przed miesiącem plus 26,1).

/ GUS

Nowe dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 r. wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4 proc. Wartość sprzedaży detalicznej przez internet była z kolei w sierpniu wyższa o 4,9 proc. rdr. Udział sprzedaży przez internet "ogółem” zwiększył się z 8,0 proc. do 8,1 proc.

Spośród prezentowanych grup o znaczącym udziale wzrost udziału obserwowano w przedsiębiorstwach z grup: tekstylia, odzież, obuwie (z 21,0 proc. przed rokiem do 22,7 proc.).

Z kolei spadek udziału wykazały jednostki z grup: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (odpowiednio z 22,3 proc. do 18,3 proc.) oraz meble, rtv, agd (z 17,2 proc. do 16,6 proc.).

/ Mateusz Krymski / PAP

Dobre wieści dla pracowników

Zdecydowana większość badanych firm ma w planach utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie - podał również Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymać zatrudnienie pracowników "łatwych do zastąpienia" planuje od 81,5 proc. firm sektora przemysłowego do 86,1 proc. firm z sekcji handel hurtowy. Z kolei w przypadku kluczowych pracowników wskazania wahają się od 87,1 proc. w transporcie i gospodarce magazynowej do 91,8 proc. w handlu hurtowym.