We wrześniu w większości badanych sektorów sygnalizowana jest stabilizacja lub pogorszenie koniunktury w gospodarce w stosunku do poprzedniego miesiąca. Poprawę koniunktury zgłaszają jedynie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował też m.in., że zdecydowana większość badanych firm chce utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie.

Koniunktura gospodarcza we wrześniu

GUS podał nowe dane dotyczące koniunktury gospodarczej. We wrześniu wskaźniki w większości prezentowanych sektorów wskazują na stabilizację lub pogorszenie. Poprawę koniunktury zgłaszają jedynie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Oto jak wygląda to konkretnie w innych sektorach:

  • przetwórstwo przemysłowe - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,5 (przed miesiącem minus 5,6),]
  • budownictwo - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,3 (w sierpniu minus 3,9),
  • handel hurtowy - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,1 (plus 0,9 przed miesiącem),
  • handel detaliczny - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,4 (minus 2,1 w sierpniu),
  • transport i gospodarka magazynowa - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,0 (przed miesiącem minus 0,4),
  • zakwaterowanie i gastronomia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,0 (w sierpniu plus 8,4),
  • informacja i komunikacja - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,9 (przed miesiącem plus 10,3),
  • finanse i ubezpieczenia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 24,9 (przed miesiącem plus 26,1). 

Nowe dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 r. wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4 proc. Wartość sprzedaży detalicznej przez internet była z kolei w sierpniu wyższa o 4,9 proc. rdr. Udział sprzedaży przez internet "ogółem” zwiększył się z 8,0 proc. do 8,1 proc.

Spośród prezentowanych grup o znaczącym udziale wzrost udziału obserwowano w przedsiębiorstwach z grup: tekstylia, odzież, obuwie (z 21,0 proc. przed rokiem do 22,7 proc.).

Z kolei spadek udziału wykazały jednostki z grup: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (odpowiednio z 22,3 proc. do 18,3 proc.) oraz meble, rtv, agd (z 17,2 proc. do 16,6 proc.). 

Dobre wieści dla pracowników

Zdecydowana większość badanych firm ma w planach utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie - podał również Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymać zatrudnienie pracowników "łatwych do zastąpienia" planuje od 81,5 proc. firm sektora przemysłowego do 86,1 proc. firm z sekcji handel hurtowy. Z kolei w przypadku kluczowych pracowników wskazania wahają się od 87,1 proc. w transporcie i gospodarce magazynowej do 91,8 proc. w handlu hurtowym.