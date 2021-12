Mimo inflacji bijącej kolejne rekordy, Polacy nadal zwracają uwagę na jakość kupowanych produktów. Wolą mieć mniej rzeczy, ale unikalnych i dobrej jakości - wynika z badania „Consumer Life” przeprowadzonego przez GfK.

Nabywcy wolą posiadać mniej rzeczy, ale zależy im, aby były one unikalne i wyróżniały się wysoką jakością. Ważne jest także zaufanie do marki - konsumenci chętniej wybierają sprawdzone już produkty. Nie chcą pełnić funkcji testerów, a zamiast tego wolą kupować produkty zweryfikowane i ocenione przez innych - podkreśla Dominika Grusznic-Drobińska z GfK.



Niedobory produktów związane z pandemią Covid-19 zmusiły wielu konsumentów do wypróbowania oferty nowych marek. Jeśli podjęte próby okażą się rozczarowaniem, nabywcy wrócą zapewne do poprzednich wyborów. W badaniu “Consumer Life" aż 44 proc. respondentów stwierdziło, że w razie niezadowolenia z produktu lub usługi, zamieni produkt na inny - dodaje.

38 proc. konsumentów deklaruje, że przed zakupem produktu zapoznaje się z treścią etykiety. To idzie w parze z rosnącą sprzedażą produktów i usług z tzw. wartością dodaną, czyli powstających np. zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju lub pochodzących od lokalnych dostawców.



Inflacja a zakupy. "Coraz mniej pozostawiamy przypadkowi'

W ocenie konsultantki w GfK Anny Szwedowskiej, rosnąca świadomość nabywców, a także coraz większa personalizacja produktów i usług to trendy, które wraz z nadejściem pandemii zyskały nowe oblicze i zapewne zostaną z nami na dłużej.- ocenia Szwendowska.

Badanie internetowe GfK zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 r. na reprezentatywnej grupie 2 tys. osób powyżej 16. roku życia.

Inflacja w Polsce a nastroje konsumenckie

"Listopad przyniósł istotne pogłębienie spadku nastrojów konsumenckich Polaków z poprzedniego miesiąca" - podaje GfK. " Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK , czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca" - wyjaśniono.



W listopadzie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

- nastąpiło pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - z poziomu -4,7 do -7,5;

- nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - z poziomu -6,5 do -13,4;

- nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - z poziomu -33,9 do -38,3;

- nastąpił wzrost skłonności do zakupów - z poziomu 21,6 do 22,3.