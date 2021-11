Jeśli inflacja nie będzie spadała w drugim kwartale 2022 roku, to w drugim i trzecim kwartale zadziałamy ponownie z dodatkowymi instrumentami antyinflacyjnymi - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z TVP.

Szef rządu podkreślił we wtorek w programie "Gość Wiadomości", że to "jest zadanie państwa, żeby wpłynąć na to, aby ta inflacja była niższa". Podkreślił, że przyjęta przez rząd tarcza antyinflacyjna powinna się przełożyć na spadek inflacji o 1 do 1,5 p.p.

Liczę też na to, że w drugim i trzecim kwartale inflacja będzie wyraźnie w trendzie malejącym - mówił premier.

Dopytywany, czy jeśli taka sytuacja nie nastąpi, to czy rząd wyjdzie z kolejnymi propozycjami antyinflacyjnymi, potwierdził, że tak właśnie będzie. Naszą dewizą jest elastyczność. Jeśli inflacja nie będzie spadała w drugim kwartale, jeśli będzie kontynuowała swój trend, albo wysoko utrzymana inflacja, albo wręcz rosnący (trend - PAP), to w drugim i trzecim kwartale zadziałamy ponownie z dodatkowymi instrumentami - powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał, że od 1 stycznia zacznie obowiązywać podatkowy Polski Ład, na którym skorzystać ma 18 mln Polaków. Podkreślił, że od nowego roku obowiązywać będzie wyższa kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł). Czyli obniżamy podatek PIT dla wszystkich Polaków - zaznaczył.

Zdaniem premiera wejście w życie nowych rozwiązań podatkowych pozwoli w kieszeniach Polaków zostawić więcej pieniędzy. Zaapelował ponadto do przedsiębiorców, by kontynuowali podwyżki dla swoich pracowników.

Obniżki podatków na gaz, prąd i paliwo

Wcześniej na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki precyzował, co zakłada tarcza antyinflacyjna, którą rząd rozszerzył.



Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. To duży koszt dla budżetu, ale ważna korzyść dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają gazem swoje domy - mówił Mateusz Morawiecki.



Dodał także, że obniżki obejmą energie elektryczną. Znosimy akcyzę na energię elektryczną a stawkę VAT na energię obniżamy z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - zaznaczy premier.



Wskazał, że w przypadku paliw poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera mają także nastąpić zmiany w podatku detalicznym.



Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego, co powinno obniżyć cenę paliwa o kilkanaście groszy. Łącznie z innymi działaniami może to doprowadzić do obniżki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy - powiedział Morawiecki.

Wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od liczebności rodziny - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak zapowiedział Morawiecki, rząd rozszerzy grono odbiorców dodatku osłonowego w Tarczy Antyinflacyjnej w sumie do 7 mln gospodarstw.

Premier poinformował, że dodatek osłonowy trafi do blisko 1,5 mln kolejnych gospodarstw domowych, łącznie będzie to już blisko 7 mln gospodarstw domowych. Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - podkreślił szef rządu.

Inflacja najwyższa od lat

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek dane o inflacji za listopad. Wskaźnik ten wyniósł 7,7 proc. i osiągnął tym samym poziom nie widziany od początku milenium.