Inflacja za listopad wyniosła 7,7 proc. To znacznie powyżej prognoz i najwięcej od początku XXI wieku. Jak na tę sytuację reagują Polacy? Jak wyglądają prognozy ekspertów?

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2021 r. ceny żywności wzrosły w porównaniu z listopadem 2020 r. o 6,4%, energii o 13,4%, a paliw o 36,6%.

W grudniu inflacja CPI osiągnie szczyt w okolicy 8 proc. w ujęciu rocznym - szacują analitycy PKO BP. "Głównym źródłem niepewności są ceny żywności, ale ostatnie korekty w cenach surowców oraz działania rządu zmniejszają ryzyko przebicia tej psychologicznej bariery" - stwierdzono.



Zdaniem ekspertów procesy inflacyjne i presja inflacyjna nie ustąpią, ale zostaną przytłumione przez "tarczę antyinflacyjną", "która już w grudniu może minimalnie obniżyć inflację, a w styczniu ma potencjał do jej redukcji nawet o 1,5 pp.".



"Szczyt wzrostów dopiero przed nami"

"Zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona"

ocenił, że inflacja w Polsce powinna przekroczyć próg 8 proc. w grudniu.- powiedział Zielonka. Jego zdaniem,Według obliczeń Konfederacji Lewiatan, tarcza antyinflacyjna powinna przynieść obniżkę cen benzyny w przyszłym roku o maksymalnie 18 groszy na litrze, przy czym olej napędowy nie stanieje na tyle mocno, aby można to było odczuć w portfelach, gdyż akcyza na ten produkt jest już na najniższym możliwym poziomie.

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik, komentując dane GUS ocenił, że wzrost cen spowolni dopiero w przyszłym roku. Szacujemy, że rządowa tarcza antyinflacyjna obniży CPI w I kwartale 2022 o ok. 1,2 pkt. proc - inflacja spadnie w okolice 6,5 - 7 proc. Presję kosztową ograniczać będą również spadające ceny ropy oraz frachtu międzynarodowego - efekty tych zmian prawdopodobnie zobaczymy w II kwartale - stwierdził Klucznik.



Mimo to - jak zaznaczył Klucznik - inflacja w przyszłym roku dalej będzie wysoka.



Narodowy Bank Polski wskazuje, że odsetek firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł do 44 proc. - to najwyższy odczyt w historii badania. Na analogiczne trendy wskazują badania koniunktury konsumenckiej GUS - ponad 45 proc. gospodarstw domowych oczekuje utrzymania się inflacji w kolejnych miesiącach. W konsekwencji narasta presja płacowa w polskiej gospodarce. W takich warunkach zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona - zauważył ekonomista.

Zdecydowana większość Polaków jest zaniepokojona inflacją

Czy Polacy martwią się inflacją? Aż 84,1% uczestników badania agencji SW Research firmy Tavex wskazało odpowiedzi potwierdzające swoje zaniepokojenie obecną sytuacją (Odpowiedzi: Tak, bardzo martwi - 54,1%; Tak, martwi, ale nie myślę o tym na co dzień - 30%).



Jakiego wzrostu inflacji spodziewają się Polacy?

Czy inflacja zachęca Polaków do inwestowania?

- tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.- dodaje.

Jakie działania podejmują Polacy, by zabezpieczyć się przed negatywnymi efektami inflacji? Badanie SW Research pokazuje, że 33,1% respondentów stawia na inwestycje (Odpowiedzi: Tak, inflacja zachęciła mnie już do inwestycji - 10,7%; Tak, ale dopiero myślę o inwestowaniu - 22,4%). Aż 48,3% ankietowanych mimo wysokiej inflacji nie inwestuje i nie ma zamiaru tego robić.

Często tłumaczymy się tym, że nie mamy odpowiedniej wiedzy i boimy się utraty naszych oszczędności. Niestety jest to błędne myślenie, ponieważ, aby zainwestować w niektóre aktywa nie trzeba być ekspertem ani posiadać bardzo "grubego" portfela. Na sam początek wystarczy podstawowa edukacja w tym zakresie - przekonuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Pamiętajmy, że obecnie nieinwestowane środki finansowe leżące na koncie lub lokacie, w obliczu rosnącej inflacji, tracą na wartości - dodaje.

Badanie na zlecenie firmy Tavex zostało zrealizowane w dniach: 16/11 - 17/11.2021 przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1022 ankiet z reprezentatywną próbą Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.