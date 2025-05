Chrysler Building, jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych budynków na mapie Nowego Jorku, ponownie został wystawiony na sprzedaż. Ta ikona stylu art deco, która od dziesięcioleci króluje na Manhattanie, przyciąga wzrok nie tylko turystów, ale i inwestorów szukających unikalnych nieruchomości. Cena, za którą można będzie nabyć to architektoniczne arcydzieło, pozostaje na razie tajemnicą, ale biorąc pod uwagę, że w 2019 roku Chrysler Building zmienił właściciela za sumę 150 milionów dolarów, można spodziewać się, że i tym razem kwota ta będzie imponująca.

Chrysler Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych drapaczy chmur w Nowym Jorku i na świecie / Shutterstock

Chrysler Building, ikona Nowego Jorku z 1930 roku, jest teraz na sprzedaż - to budynek, który przez chwilę był najwyższym na świecie.

Choć fasada robi wrażenie, wnętrza wymagają modernizacji - najemcy narzekają na problemy z windami, oświetleniem czy zasięgiem telefonicznym.

Wzniesiony w 1930 roku, 319-metrowy wieżowiec przez krótki czas mógł poszczycić się tytułem najwyższego budynku świata, zanim został wyprzedzony przez słynny Empire State Building. Chrysler Building został zbudowany z inicjatywy Waltera Chryslera, założyciela korporacji samochodowej Chrysler, który chciał, by budynek stał się jego osobistym pomnikiem i symbolem sukcesu.

Dziś, za sprawą portalu Time Out, dowiadujemy się, że Cooper Union, prestiżowa nowojorska szkoła sztuki, architektury i inżynierii, będąca właścicielem gruntu, na którym stoi wieżowiec, zatrudniła firmę Savills do przeprowadzenia sprzedaży. Cooper Union, której najemcy corocznie wpłacają 32 miliony dolarów, prawdopodobnie liczy na znalezienie nabywcy, który doceni zarówno historyczne, jak i estetyczne wartości budynku.

Mimo że Chrysler Building wciąż uznawany jest za kultowy i niepowtarzalny element krajobrazu Nowego Jorku, jego wnętrza nie zawsze dorównują wspaniałości zewnętrznych fasad. Jak wskazywał "The New York Times", najemcy budynku skarżą się na różnorodne niedogodności, takie jak słaby zasięg komórkowy, brak dostępu do naturalnego światła, niesprawne windy, czy problem ze szkodnikami. Te niedoskonałości mogą stanowić wyzwanie dla nowego właściciela, który będzie musiał zmierzyć się z zadaniem odnowienia i modernizacji, by przywrócić błysk tej architektonicznej perle.

Chrysler Building to ikona stylu art deco / Shutterstock

Sprzedaż Chrysler Building jest nie tylko transakcją na rynku nieruchomości; to kolejny rozdział w historii budynku, który przez dekady był świadkiem zmieniającego się oblicza Nowego Jorku. Czy nowy właściciel wprowadzi zmiany, które odmienią jego wnętrze, nie tracąc przy tym na wartościach, które czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta? Bez wątpienia, to co dzieje się z Chrysler Building, jest nie tylko sprawą jego przyszłych użytkowników, ale także czymś, co na długo pozostanie przedmiotem zainteresowania publiczności, zarówno w Nowym Jorku, jak i poza nim.