Ciężka praca to fundament handlu na rynkach finansowych. Taka jest prawda niezależnie od tego, ile już widziałeś firm, które obiecują bogactwo z minimalnym wysiłkiem w kilka tygodni. Lepiej tę prawdę zaakceptować już na samym początku, jeśli sam chcesz wejść w ten rynek. W przeciwnym wypadku może Cię czekać niespodzianka, a i tak przekonasz się o tym na własnej skórze.

W iFOREX Europe znajdziesz bazę dla poważnych traderów na różnym etapie. Od początkujących, przez średniozaawansowanych, aż po ekspertów. Jest dużo edukacji, która ma prosty cel: pomóc w odniesieniu sukcesu. A dzieje się to przez wciąganie klientów w cykl nauki i handlu z pomocą najlepszych materiałów edukacyjnych, jakie znajdziesz na rynku brokerskim. Cała nauka, zarówno w formie wideo, jak i pisemnej jest tak zaprojektowana, żeby dopasować Twoją strategię do warunków na rynku i poprowadzić Cię do sukcesu.

Co więcej, iFOREX Europe jako najbardziej dynamiczna firma brokerska w Europie Wschodniej nawiązała współpracę z Lechem Poznań! Jednym z najlepiej rozwijających się klubów piłkarskich w Europie Wschodniej! Aż 9 tytułów mistrzowskich nie przyszło Lechowi z dnia na dzień. Miesiące staranności i ciężkiej pracy prowadziły do ugruntowania ich aktualnej pozycji. Taką samą filozofię od lat stosuje iFOREX Europe w handlu na rynkach finansowych.

Poświęć chwilę, a dowiesz się, co sprawia, że oferta dla klientów w iFOREX Europe jest tak wyjątkowa.



Solidna Edukacja

Początkujący w iFOREX Europe mają do dyspozycji artykuły edukacyjne, które wprowadzą ich w podstawy handlu na rynkach finansowych. Celem jest oczywiście stopniowe budowanie Twojego rozumienia rynków oraz ich instrumentów. Niezależnie od tego, czy planujesz handel na rynku waluty forex, akcjami, towarami czy kryptowalutami w formie kontraktów CFD. Uzupełniająco możesz też korzystać z samouczków wideo, wypełnią brakujące luki w wiedzy.

iFOREX Europe jest również gotowy na zaawansowanych traderów, którzy mają do dyspozycji zaawansowaną technologicznie oraz intuicyjną platformę. Jest też szereg zasobów opracowany specjalnie pod taką grupę. Wyjaśnienia metody analizy technicznej oraz inne przydatne techniki. Są też indywidualne sesje trading z prawdziwym trenerem, który pomoże doskonalić strategie.

Naturalnie, jest też miejsce na praktykę. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł sprawdzić na koncie demo iForex Europe. Takie konto symuluje rzeczywiste warunki rynkowe. W końcu celem końcowym jest wysłanie Cię na rynki z poczuciem pewności własnych umiejętności i wiedzy. Tak, żebyś mógł świadomie uczestniczyć i rozwijać się jako trader.



Idealna Platforma

W wielu przypadkach firmy brokerskie online udostępniają swoim klientom generyczne platformy transakcyjne, ozdobione jedynie logo firmy. iFOREX Europe nigdy tak nie postępowało. Zamiast tego, skonsultowali się z profesjonalnymi traderami i od podstaw stworzyli własną, szytą na miarę platformę. Ich celem było stworzenie platformy, która w każdym calu zaspokaja potrzeby traderów - czyniąc ją przejrzystą, intuicyjną i potężną.

Jako klient iFOREX Europe będziesz otrzymywać aktualizacje cen Twojego instrumentu na żywo, co jest kluczowe na dzisiejszych, szybko zmieniających się rynkach. Otrzymasz również strumień istotnych wiadomości finansowych, które pomogą Ci zmierzyć nastroje na wybranym przez Ciebie rynku. Aby pomóc Ci w dostrzeganiu trendów w cenach Twoich aktywów, możesz wykorzystać narzędzia analizy technicznej brokera - nawet nanosząc wskaźniki bezpośrednio na wykresy.

Jeśli chodzi o wybór aktywów, masz do dyspozycji ponad 750 opcji z wielu branż i lokalizacji geograficznych. Na każdej z nich możesz otwierać transakcje "kupna" lub "sprzedaży" o niemal dowolnej wielkości, czerpiąc korzyści zarówno ze wzrostów, jak i spadków na rynku. I nie musisz być ograniczony przez swój budżet: dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej możesz zwielokrotnić wielkość swojej transakcji znacznie powyżej salda swojego konta - na przykład zamieniając transakcję o wartości 500 euro w transakcję wartą 15 000 euro przy dźwigni 30:1. Ponieważ dźwignia może również zwielokrotnić Twoje straty, należy jej używać z ostrożnością.



Podsumowanie

W świecie, w którym wartość ciężkiej pracy została niemal zapomniana, połączenie sił przez iFOREX Europe i Lecha Poznań ma głęboki sens. Razem mogą osiągnąć znacznie więcej w swoich dziedzinach, promując kulturę dyscypliny, sumienności i doskonałości. Mogą również udowodnić światu, że ci, którzy grają fair, nie zawsze kończą na ostatnim miejscu.

Odwiedź stronę internetową iFOREX Europe i otwórz konto już dziś, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu narzędzi tradingowych. Gdy już załapiesz, o co w tym chodzi - co nie powinno zająć dużo czasu - jest bardzo prawdopodobne, że staniesz się kolejnym entuzjastycznym i lojalnym klientem tej firmy brokerskiej.