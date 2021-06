Ministrowie finansów państw G7 poparli pomysł globalnego minimalnego podatku dochodowego dla wielkich korporacji. Przedstawiciele krajów są przekonani, że reforma skutecznie zniechęci gigantów takich jak Google, Facebook, Apple i Amazon do unikania opodatkowania.

Ministrowie finansów państw G7 / ANDY RAIN / PAP/EPA

Państwa G7 doszły do historycznego porozumienia w sprawie globalnego podatku dochodowego dla firm z minimalną stawką 15 proc. Ma on na celu sprawić, by giganci technologiczni płacili należne podatki w miejscach, gdzie zarabiają. Światowa danina ma przynieść 60-80 miliardów dolarów i tym samym pomóc w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, opłata dotknie międzynarodowe firmy z marżami na poziomie co najmniej 10 proc.

Brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak powiedział, że to historyczna decyzja, wpasowująca się w "cyfrową epokę". Niemiecki minister finansów Olaf Scholz określił z kolei porozumienie jako "złe wieści dla rajów podatkowych". Firmy nie będą w stanie uciekać od płacenia podatków poprzez przenoszenie zysków do państw z niższymi podatkami - powiedział.

Szefowa Departamentu Skarbu Janet Yellen powiedziała, że podatek zakończy "wyścig do dna" w kwestii stawek CIT i zapewni "sprawiedliwość klasie średniej i ludziom pracującym w USA i na całym świecie".

Jak tłumaczył Nikodem Szewczyk dla oko.press , reforma oznacza, że zyski korporacji będą opodatkowane 15-procentową stawką bez względu na jurysdykcję prawną, w której są rejestrowane. "Oznacza to, że państwa będą mogły nałożyć podatek na wygenerowane za granicą zyski rodzimych firm, jeżeli powstaną one w państwie, w którym efektywna stawka podatku CIT będzie niższa od minimalnej" - pisał. Takie rozwiązanie utrudni transfer zysków do rajów podatkowych.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zaproponowała globalny podatek jako metodę na unikanie opodatkowania przez cyfrowe korporacje, które księgowały zyski w innych krajach, płacąc tym samym niższe podatku lub nie płacąc ich wcale. Początkowo sugerowano minimalną stawkę w wysokości 21 proc., jednak z czasem obniżono poprzeczkę do 15 proc.

Przedstawiciele Facebooka, Amazona i Google pozytywnie oceniają porozumienie, wskazując, że pomoże wprowadzić stabilność w opodatkowaniu międzynarodowych firm. Mamy nadzieję, że dyskusja będzie prowadzona także na forum G20 - przekazał rzecznik Amazona.