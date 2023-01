Jak przypomniał w komunikacie PKN Orlen, zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern do 2030 r. "będzie posiadał 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej", przy czym udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.