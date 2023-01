Na trzy miesiące trafił do aresztu 70-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, który uporczywie nękał kierownika Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. Groził jemu i jego rodzinie.

Jak ustalili policjanci mężczyzna umieszczał na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych obraźliwe napisy, pomawiał i obrażał urzędnika, nachodził go w miejscu pracy. Przyjeżdżał pod jego dom, obserwował żonę urzędnika i wykonywał w jej kierunku gesty sugerujące pozbawienie życia.

Dwa lata temu prokurator zakazał 70-latkowi zbliżać się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów i kontaktować w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem spraw urzędowych.

Prześladowca nie stosował się jednak do zakazu swoje groźby kierował już nie tylko wobec urzędnika, ale i jego rodziny - poinformowała policja.

Pokrzywdzony zawiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali stalkera. Prokurator przedstawił mężczyźnie pięć zarzutów. Dotyczą one m.in. uporczywego nękania, niestosowania się do orzeczonych środków karnych, złamania zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym oraz naruszenia nietykalności policjanta. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec 70-latka tymczasowy areszt.