Masz pomysł na rozwój swojego biznesu i jesteś gotów pracować na sukces? Choć to bardzo dużo, to wciąż za mało, aby zrealizować swoje plany. Bez wątpienia potrzebujesz na ten cel środków. Jeśli nie dysponujesz wystarczającym budżetem, poszukaj zewnętrznych źródeł finansowania. Atrakcyjną opcją wydaje się być kredyt firmowy. Zobacz, czy i kiedy warto o niego, zawnioskować.

/ Materiały prasowe

Rozwój firmy a potrzeba finansowania działalności

Kiedy zakładasz firmę, naturalne jest, że z czasem zamierzasz ją rozwijać i skalować działania. Gdy przychodzi na to pora, do wyboru masz kilka źródeł finansowania:

środki własne firmy,

kredyt biznesowy np. w formie pożyczki, kredytu obrotowego lub inwestycyjnego,

dotacje rządowe lub unijne.

Z czego najchętniej korzystają przedsiębiorcy? Jeśli masz pozytywną historię kredytową i brak negatywnych wpisów w BIG lub BIK, możesz złożyć wniosek o pożyczkę bądź limit odnawialny. Dostępne są różne formy wsparcia oraz kwoty - niekiedy wynoszące nawet kilka milionów złotych przy ustanowieniu zabezpieczenia. W ten sposób można sfinansować inwestycje w nowe technologie, innowacje, maszyny, nieruchomości czy instalacje fotowoltaiczne.



Finansowanie dla małej lub/i początkującej firmy

Wybór finansowania w przypadku małych firm jest bardziej ograniczony. Wynika to z faktu, że na początku dochody są zazwyczaj niższe, a zdolność kredytowa niewystarczająca. Do tego dochodzi krótka obecność rynkowa (podczas gdy wymagane jest zazwyczaj od 6 do nawet 24 miesiące stażu).

W takiej sytuacji warto rozważyć kredyty z zabezpieczeniem, takie jak leasing czy faktoring, dostępne nierzadko od pierwszych tygodni prowadzenia firmy.

Z kolei na start (jeszcze przed zarejestrowaniem działalności w CEIDG), możesz dowiedzieć się o szansę na pozyskanie bezzwrotnej dotacji, np. z Urzędu Pracy czy Funduszy Europejskich.



Korzystanie z kapitału zewnętrznego - efekt dźwigni finansowej

Czasem przedsiębiorcy czują opory przed ubieganiem się o kredyty na rozwój firmy, obawiając się wysokich kosztów czy ryzyka związanego z niewypłacalnością. Jednak w praktyce wiele z tych obaw okazuje się całkowicie bezpodstawnych. Pozyskanie kapitału zewnętrznego (np. z banku) zwiększa rentowność przedsiębiorstwa. Nazywamy to efektem dźwigni finansowej, czyli wartość aktywów zwiększa się, podczas gdy Ty nie inwestujesz w to żadnych środków własnych.



Kredyt firmowy - sposób na rozwój Twojej działalności

Skoro już wiesz, że kredyt finansowy może być dobrą decyzją biznesową, trzeba zastanowić się nad jego formą. Banki oferują przedsiębiorcom różne rodzaje kredytów - zarówno spłacane w ratach, jak i występujące w formie limitów w rachunkach bieżących.



Kredyt inwestycyjny

Warte rozważenia są kredyty inwestycyjne, przyznawane na korzystnych warunkach. Do wyliczania zdolności kredytowej, jak również do ustalania planu spłaty brane są pod uwagę nie tylko obecne, ale też przyszłe, prognozowane dochody z działalności.



Pożyczka biznesowa

Jeżeli nie chcesz dokładnie definiować, na co przeznaczysz uzyskane z banku środki, weź pod uwagę pożyczkę dla firm. To instrument finansowy, który można wziąć z zabezpieczeniem lub bez (zależnie od kwoty i banku) i przeznaczyć na dowolny cel.



Kredyt obrotowy (limit w rachunku bieżącym)

Różni się od dwóch powyższych kredytów formą - to rodzaj limitu, który zwiększa dostępne saldo konta. Możesz korzystać nie tylko ze środków własnych, ale też z tych, udostępnionych przez bank. Każda wpłata na konto zmniejsza zadłużenie. Jest to elastyczna forma, doskonała do pokrywania bieżących, krótkoterminowych potrzeb firmy.



Kredyt bankowy - dlaczego warto rozważyć?

Kredyt bankowy może być najlepszym rozwiązaniem w różnych sytuacjach, zależnie od potrzeb i możliwości firmy, a także etapu jej rozwoju. Na pewno ma liczne zalety, które według przedsiębiorców przewyższają potencjalne ryzyko.

Potwierdzają to dane i prognozy udostępnione przez Biuro Informacji Kredytowej - według nich w 2024 roku łączne zobowiązania mikrofirm w ramach kredytów inwestycyjnych, obrotowych oraz bieżących w rachunkach osiągną wartość 20,7 mld zł[1]! Najwięcej kredytów firmowych zaciągają przedstawiciele sektora budowlanego, usługowego. Duży udział mają też handel i produkcja.



Czy zawsze kredyt bankowy jest najlepszą opcją dla firmy?

Mimo wielu zalet kredyt bankowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla firmy. Zawsze trzeba rozważyć, czy będziesz w stanie regularnie spłacać raty, mając świadomość, że opóźnienia generują odsetki karne, procedury windykacyjne oraz pogorszenie stabilności i wiarygodności firmy. Aby do tego nie dopuścić, należy:

dobrać kwotę kredytu w takiej wysokości, jakiej faktycznie potrzebujesz,

ustalić korzystny harmonogram spłat, np. rozciągnięty w czasie, co powoduje zmniejszenie miesięcznej raty (choć finalnie spłacisz więcej odsetek),

przygotować sobie poduszkę finansową, która będzie stanowiła zabezpieczenie na wypadek zatorów, niewypłacalności czy utraty płynności finansowej.

Dobrze jest też zastanowić się nad rodzajem rat i oprocentowaniem (jeśli jest to do wyboru). Aby mieć pewność, że warunki kredytowania nie zmienią się na przestrzeni czasu, dobrym pomysłem są raty równe i/lub oprocentowanie stałe.



Kredyt biznesowy - dobry sposób na finansowanie rozwoju firmy

Kredyt bankowy to rozwiązanie, które pomaga wielu firmom w rozwoju i skalowaniu swojej działalności. Jeśli chcesz, aby sytuacja w Twoim przedsiębiorstwie sprzyjała budowaniu przewagi konkurencyjnej, nie zwlekaj z decyzją o pozyskaniu środków. O ile pozwala na to Twoja zdolność kredytowa i jesteś świadom, jakie są warunki spłaty zobowiązań, pożyczka lub limit w koncie firmowym mogą się okazać najlepszymi narzędziami do osiągnięcia celów biznesowych.

[1] Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mikrofirmy-chetniej-rusza-po-kredyty-Oto-prognoza-na-2024-r-8690883.html