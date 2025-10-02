Od dziś kierowcy mogą już jeździć całą obwodnicą Łomży. Oznacza to, że budowa trasy Via Baltica w Polsce została ukończona. Co ważne, Polska zakończyła budowę swojego odcinka szybciej niż pozostałe kraje.

Samochody na obwodnicy Łomży / Artur Reszko / PAP

13-kilometrowa obwodnica Łomży - od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno - kosztowała ponad 713 mln zł. W ramach inwestycji powstały trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Łomża Północ oraz Nowogród). Kluczowym elementem budowy łomżyńskiej obwodnicy był most nad doliną rzeki Narew o długości 1,2 km.



Budowa obwodnicy Łomży trwała 3 lata. Lewa nitka trasy została udostępniona kierowcom przed rokiem. Od dziś jeżdżą też drugą, prawą nitką (w stronę Suwałk).

Budowa obwodnicy Łomży była dofinansowana z funduszy UE. 440,4 mln zł na ten cel pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko, a 245,9 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Samochody na obwodnicy Łomży / Artur Reszko / PAP

Otwarcie obwodnicy oznacza, że budowa prowadzącej od granicy z Litwą w Budzisku do Warszawy polskiej części trasy Via Baltica została zakończona.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zaznaczył, że Via Baltica to trasa łącząca kraje nadbałtyckie z zachodem Europy.

W czasach niebezpiecznych, trudnych, ważne jest, by takie strategiczne drogi powstawały - powiedział Bukowiec.

Przemysław Kalinka z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podkreślił, że Polska jako pierwszy kraj dokończyła budowę Via Baltica na swoim terenie.

Obwodnica Łomży / Artur Reszko / PAP

Trasa Via Baltica łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Jest elementem dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie.