26817 MW, to nowy rekord zapotrzebowania na prąd w Polsce. Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że został ustanowiony wczoraj o 13:15. Eksperci zwracają uwagę, że bez pochmurnej pogody oraz bez trzech milionów megawatów zużywanych przez domowe komputery służące do nauczania zdalnego, rekordu by nie było.

