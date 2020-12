„Z tego co pamiętam nie było aplauzu żadnego przy tych słowach i to był wyraz braku aprobaty. Wyraziłem swoje oburzenie” – zapewnił Rzecznik Praw Dziecka, odnosząc się do słów o. Tadeusza Rydzyka, który w swoim przemówieniu zbagatelizował problem pedofilii w Kościele. Jak dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM, „całą swoją działalność poświęcam temu, żeby bronić ofiary pedofili”.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak / Mateusz Marek / PAP

Robert Mazurek na początek rozmowy przypomniał szokujące słowa o. Tadeusza Rydzyka, które padły podczas sobotnich uroczystości jubileuszu Radia Maryja . O. Tadeusz Rydzyk przywołał w swoim sobotnim wystąpieniu postać bp. Edwarda Janiaka, jak stwierdził: "To jest współczesny męczennik. Mediów. Media to zrobiły". Biskup jest podejrzany o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele. "To, że ksiądz zgrzeszył... no zgrzeszył. A kto nie ma pokus?" - dodał duchowny. Mazurek zauważył, że po przemówieniu o. Rydzyk przywitał przybyłych gości, a ci "cieszyli się jak dzieci". Z tego co pamiętam nie było aplauzu żadnego przy tych słowach i to był wyraz braku aprobaty - skomentował Mikołaj Pawlak. Myślę, że tak jak teraz - przywitałem pana, aplauz dotyczył przywitania gości. Gest pozdrowienia dla słuchaczy i pana redaktora - dodał Rzecznik Praw Dziecka, tłumacząc się z oskarżeń, że nikt z gości uroczystości, odpowiednio nie zareagował na słowa o. Rydzyka.

Te słowa zostały wyjaśnione, ja wyraziłem swoją dezaprobatę - mówił Pawlak, odnosząc się do wtorkowego oświadczenia o. Rydzyka , w którym duchowny przeprosił za sobotnie wystąpienie. RPD nie wyjaśnił jednak w jaki sposób konkretnie tę dezaprobatę wyraził, dodał tylko, że "nie ma nikogo normalnego, kto nie chciałby takich przestępstw ścigać" - mówiąc nt. przestępstwa pedofilii. Wyrażam oburzenie. Nie powinny takie słowa nigdy i nigdy paść - mówił.

Całą swoją działalność poświęcam temu, żeby bronić ofiary pedofili. Jako RPD dążę do tego, żeby zaostrzyć kary - deklarował Mikołaj Pawlak.

Pawlak: Nie we wszystkich miejscach, wszyscy dbają o to, żeby dzieci brały udział w zajęciach



Od marca mamy problem z tym duży. Setki milionów złotych były wydane, żeby dzieci, które nie mają dostępu do internetu mogły brać udział w zdalnym nauczaniu - mówił Mikołaj Pawlak, donosząc się do pytania na temat tego, jak duży jest problem jest z wśród dzieci z niemożnością uczestniczenia w nauce zdalnej. Nie we wszystkich miejscach, wszyscy dbają o to, żeby dzieci brały udział w zajęciach - dodał Rzecznik Praw Dziecka.

W jaki sposób RPD próbuje zapobiegać podobnym sytuacjom? Kieruje propozycje w jaki sposób rozwiązać ten problem - odpowiedział Pawlak.