​Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku wyniósł 6,9 proc. PKB - podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny. To mniej od prognoz. To także nie jest największy deficyt w historii naszego kraju - państwo bardziej zadłużało się m.in. w odpowiedzi na kryzys w 2008 roku.

