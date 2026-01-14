Kiefer Sutherland został aresztowany przez policję w Hollywood. Stało się to po incydencie, do którego doszło w poniedziałek. Aktor miał napaść na kierowcę auta, które zamówił.

Kiefer Sutherland / Jordan Strauss/Invision/East News / East News

Departament Policji Los Angeles przekazał, że Kiefer Sutherland "wsiadł do pojazdu ride-share, fizycznie zaatakował kierowcę i groził mu".

Kierowcy nic się nie stało.

Policja aresztowała 59-letniego Kiefera Sutherlanda. Aktor został zwolniony po wpłaceniu 50 tys. dolarów kaucji. Ma stawić się w sądzie 2 lutego.

Aktor był już kilkukrotnie aresztowany. W 2007 r. został skazany na 48 dni więzienia za jazdę samochodem pod wpływem środków odurzających.

Kiefer Sutherland jest znany między innymi z serialu "24 godziny", w którym w latach 2001-2010 wcielał się w rolę agenta Jacka Bauera.