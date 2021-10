"Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe ku pewnemu zaskoczeniu rynku. Chcieliśmy, aby tak się to odbyło. Rynek przewidywał podwyżkę o 15 pkt. bazowych, a my podnieśliśmy o 40, prawie trzykrotnie więcej – i też chcieliśmy, aby tak się to odbyło" – powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

