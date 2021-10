Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podwyższyła referencyjną stopę procentowe NBP do 0,50 proc. z 0,10 proc. w skali rocznej - podano po posiedzeniu RPP. To zaskakująca decyzja, bo wielu ekspertów przewidywało, że stopy procentowe nie zmienią się przynajmniej do końca tego roku.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Podniesienie stóp procentowych to szansa na wyhamowanie rekordowej inflacji, która wynosi już prawie 6 procent. Jednak z drugiej strony to oznacza droższe kredyty - osoby, które mają zaciągnięte pożyczki odczują to przy spłacie kolejnych rat.



Wyższe stopy procentowe, to też większa opłacalność depozytów i trzymania pieniędzy w bankach. Przy niskich stopach procentowych na lokatach praktycznie nie da się zarobić.