Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki cen prądu. Na razie chodzi o jednego z pięciu głównych dystrybutorów prądu w naszym kraju, ale na decyzję czekają już podobne wnioski pozostałych czterech spółek.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak donosi dziennikarz RMF FM Michał Zieliński, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę operatora działającego w Warszawie.

Podwyżka ceny prądu dla gospodarstw domowych sięgnie 1,4 procent.

To niewiele, ale - jak zaznacza Michał Zieliński - rośnie również opłata dystrybucyjna: i to o prawie jedną czwartą. To dlatego, że od 1 stycznia dostawcy prądu pobierają od klientów także tzw. opłatę mocową.

W efekcie całkowita podwyżka ceny prądu dla przeciętnego klienta stołecznego operatora wyniesie w ciągu całego roku niemal 100 złotych.