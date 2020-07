Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił infolinię w sprawie bonu turystycznego. Pod specjalnym numerem telefonu doradcy pomogą przejść przez procedurę pozyskania bonu i rozwieją wszystkie wątpliwości.

Informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego można uzyskać pod numerem telefonu 22 11 22 111. Pytania można kierować również drogą elektroniczną na adres bon@zus.pl.

Konsultanci infolinii będą wspierać osoby, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśnią wątpliwości dotyczące prawa do bonu, a także m.in. pomogą: aktywować bon, wysłać oświadczenia, zapłacić za pomocą bonu.

Bon 500 plus na wakacje

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę. Bon o wartości 500 zł na każe dziecko (w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 1000 zł) nie będzie miał formy gotówkowej, ale będzie nim można zapłacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Będzie ważny do końca marca 2022 r.





Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy mieć profil na PUE. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej - przypomina ZUS w komunikacie.



Jak podaje ZUS, na PUE, w zakładce "Ogólne", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu oraz osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.



Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością, będą mogły złożyć na PUE oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.



Podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogły zarejestrować się za pośrednictwem PUE ZUS. Tam też będą miały dostęp do swoich rozliczeń.

Jak wykorzystać bon turystyczny?

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT będzie też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych. Jak przekazał prezes POT Robert Andrzejczyk, organizacja będzie też odpowiedzialna za działania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem.



ZUS wyjaśnia, że płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.



ZUS zapewnia trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu: system do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych, system do obsługi płatności bonem, system do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.



Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można też obejrzeć na kanale YouTube: