Choć Sejm przyjął ustawę o bonie turystycznym, a prezydent ją podpisał, to po świadczenie nadal nie można się zgłosić ani nawet – jako np. właściciel hotelu – zadeklarować, że będziemy go honorować.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

System do rejestracji nie został jeszcze uruchomiony, co więcej nie jest nawet skończony. To, kiedy zacznie działać, zależy wyłącznie od sprawności informatyków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - to oni zajmują się stworzeniem odpowiedniej zakładki w PUE, czyli platformie usług elektronicznych, przez którą składane będą wnioski.

Sprawa w zasadzie jest finalizowana. Jesteśmy na ostatniej prostej, trwają ostatnie prace wdrożeniowe, ostatnie testy - przekonuje Grzegorz Dyjak z ZUS-u.

NIE PRZEGAP: Jak nie dać się oszukać metodą na "bon turystyczny"? Sprawdź!



Resort Rozwoju twierdzi, że od 25 lipca będą mogły zgłaszać się firmy gotowe przyjąć bon, od 31 pobiorą go zainteresowani turyści. To jest teoria, praktyka może wyglądać zupełnie inaczej, zwłaszcza w przypadku hoteli i pensjonatów. Ich właściciele już alarmują, że nie wiedzą jak wpisać się na listę obiektów przyjmujących bony - i co najważniejsze - jak później rozliczyć bony, którymi płacić będą przecież tysiące turystów.

Policja ostrzega przed oszustami!

Komenda Główna Policji ostrzega przed próbami oszustwa na bon turystyczny. Sygnały o próbach oszustwa na bon dostaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM. Choć bon jeszcze nie działa, oszuści próbują już sprzedawać luksusowe wakacje w oparciu o rządowe dofinansowanie.

Policjanci radzą weryfikować wszystkie podejrzane propozycje dotyczące wyjazdów na stronach rządowych oferujących informacje o usługach związanych z bonem. Gdyby jednak ktoś dał się nabrać, trzeba się zgłosić do najbliższej jednostki policji i zabezpieczyć wszystkie informacje dotyczące oszustów.

Chodzi o wszystkie te rzeczy, które mogłyby się z tym oszustem wiązać np. wiadomości SMS, e-mail, korespondencja, która do państwa przychodzi. Bardzo prosimy, żebyście państwo tego z komputera, z telefonu nie usuwali - radzi komisarz Dawid Marciniak i podkreśla, że sprawą zajmą się policjanci z pionów dochodzeniowo-śledczych, którzy mają doświadczenie w ściganiu tego typu oszustw.





Kto skorzysta na bonie turystycznym? Jak będzie wyglądać korzystanie z niego?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do niego będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.