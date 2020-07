W sobotę ma ruszyć rejestracja przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny. Lista zarejestrowanych podmiotów turystycznych będzie udostępniona na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak informowało w tym tygodniu Ministerstwa Rozwoju, od 25 lipca firmy będą mogły rejestrować się za pośrednictwem platformy PUE ZUS na liście podmiotów turystycznych. Lista będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.



Na PUE ZUS przedsiębiorca turystyczny będzie mógł zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Polski Bon Turystyczny ważny do końca marca 2022